Раздел: Экономика
Минюст отсудил у Киевэнерго 54 миллионов гривен
Суд обязал Киевэнерго возместить ущерб госбюджету, понесенный в рамках судебного спора с Золотой мандарин ойл.
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Киевэнерго о возмещении выплат в государственный бюджет в рамках выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в размере более 54 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра юстиции Светлану Глущенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"За 3 месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, министерством юстиции предоставлено все доказательства, в том числе оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о законности выплаты компании Золотой мандарин ойл 54 млн грн", - отметила она.
Напомним, компании Золотой мандарин Ойл выплачено более 54 млн грн из госбюджета в рамках решения ЕСПЧ о погашении задолженности за мазут марки М-100, который находился на хранении у госкомпании Киевэнерго на ТЭЦ №5. Однако после того как в 2017 году 100% акций Киевэнерго перешло в собственность компании ДТЭК Рината Ахметова, Минюст направило регрессный иск к Киевэнерго с требованием возместить уплаченные средства в госбюджет.
НАБУ в этом деле подозревает должностных лиц министерства в растрате госсредств. В Минюсте заявляют, что выплатили были законными.
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В октябре 2017 года ЕСПЧ отменило рассмотрение этого дела в связи с "мирным урегулированием спора".
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Киевэнерго о возмещении выплат в государственный бюджет в рамках выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в размере более 54 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра юстиции Светлану Глущенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"За 3 месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, министерством юстиции предоставлено все доказательства, в том числе оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о законности выплаты компании Золотой мандарин ойл 54 млн грн", - отметила она.
Напомним, компании Золотой мандарин Ойл выплачено более 54 млн грн из госбюджета в рамках решения ЕСПЧ о погашении задолженности за мазут марки М-100, который находился на хранении у госкомпании Киевэнерго на ТЭЦ №5. Однако после того как в 2017 году 100% акций Киевэнерго перешло в собственность компании ДТЭК Рината Ахметова, Минюст направило регрессный иск к Киевэнерго с требованием возместить уплаченные средства в госбюджет.
НАБУ в этом деле подозревает должностных лиц министерства в растрате госсредств. В Минюсте заявляют, что выплатили были законными.
Читайте также: Все банкоматы ПриватБанка снова работают
В октябре 2017 года ЕСПЧ отменило рассмотрение этого дела в связи с "мирным урегулированием спора".
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