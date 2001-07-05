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Раздел: Экономика  
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Нынешние власти могут так и не дождаться транша МВФ, - аналитики

Нынешние власти могут так и не дождаться транша МВФ, - аналитикиЭксперты крупных инвестиционных банков не исключают риск негласной остановки программы кредитования Украины.

Переговоры о завершении четвертого пересмотра кредитной программы между Украиной и Международным валютным фондом, скорее всего, будут перенесены на осень. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая, что у Рады есть всего одна неделя на внесение поправки об апелляции в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), мы видим риск, что переговоры по четвертому пересмотру программы EFF будут перенесены на сентябрь, когда парламент и МВФ вернутся с летних каникул", - говорится в обзоре Morgan Stanley.

Аналитики Merrill Lynch считают, что Украина без поддержки МВФ сможет поддерживать макроэкономическую стабильность до конца избирательного цикла в 2019 году.

Стоимость такой поддержки составит около $5-6 млрд из резервов Национального банка. Таким образом, новому правительству для обслуживания дальнейших выплат по внешним обязательствам в любом случае придется договариваться с МВФ.

Базовый сценарий Merrill Lynch предполагает, что Украине все-таки удастся получить очередной транш Фонда еще в третьем квартале 2018 года.

По мнению аналитиков ICU, центробанк вряд ли пойдет на снижение уровня резервов ниже трех месяцев импорта.

Эксперты ICU прогнозируют, что власти Украины обеспечат завершение очередного пересмотра программы EFF в начале осени и уже в октябре может поступить очередной кредитный транш. Между тем, как и другие эксперты, они не исключают риск негласной остановки программы.

Отметим, что Украина более года ожидает пятый транш МВФ. Ранее в Нацбанке в очередной раз сместили сроки возможного получения транша на начало осень, перед тем говорилось о середине лета.

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При этом Министерство финансов не рассматривает сценарий, при котором Украина может не получить пятый транш МВФ.
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 Теги: транш, МВФ, переговоры

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Сегодня, 15:05 » Автор: Богдан Процив
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