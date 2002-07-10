В Украине прогнозируют рост цен на газ и электроэнергию

МЭРТ допускает рост цен на газ для населения на 18% в текущем году.



Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения на конец 2018 года на 18%.



Таков прогноз социального и экономического развития на 2019-2021 годы, который планирует утвердить Кабинет министров, передает интернет-издание



Согласно документу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными.



Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.



По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.



В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2 (зависимо от сценария).



В свою очередь, среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.



Для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередного транша Украине остается выполнить "критически важное" обязательство по приведению цены на газ для населения к экономически обоснованному уровню.



Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения. По разным оценкам, повышение может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.



Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство в 2017 году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.



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В начале июля СМИ, со ссылкой на близкий к правительству источник, сообщили о новом предлагаемом Украиной варианте компромисса в переговорах с МВФ о цене на газ. Пакет предложений предусматривает несколько шагов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения на конец 2018 года на 18%.Таков прогноз социального и экономического развития на 2019-2021 годы, который планирует утвердить Кабинет министров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина Согласно документу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными.Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.В своих прогнозах МЭРТ закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2 (зависимо от сценария).В свою очередь, среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по расчетам МЭРТ, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.Для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередного транша Украине остается выполнить "критически важное" обязательство по приведению цены на газ для населения к экономически обоснованному уровню.Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения. По разным оценкам, повышение может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство в 2017 году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.В начале июля СМИ, со ссылкой на близкий к правительству источник, сообщили о новом предлагаемом Украиной варианте компромисса в переговорах с МВФ о цене на газ. Пакет предложений предусматривает несколько шагов.



