Раздел: Экономика
В НБУ ожидают роста цен на газ
НБУ оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным.
Национальный банк ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%.
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
"Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%", – сказал Сологуб.
По словам замглавы НБУ, влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентного пункта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Национальный банк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным - на уровне 8,9%. Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии", - сказал глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, на уровень инфляции во второй половине 2018 года и в 2019 году будет оказывать давление ряд факторов, эффекты которых, в отличие от повышения административно-регулируемых цен и тарифов, должны быть компенсированы с помощью инструментов монетарной политики.
Вместе с тем, НБУ оставил неизменным прогноз инфляции на конец 2019 года - на уровне 5,8%. А в 2020 году инфляция замедлится до 5%.
Глава НБУ подчеркнул, что в июне потребительская инфляция замедлилась до 9,9%.
Читайте также: Аналитики Moody's ожидают роста украинской банковской системы
Это произошло благодаря заметному увеличению предложения продуктов питания в результате более благоприятных погодных условий и росту импорта.
Также на стоимости импортируемых товаров и ценах на товары и услуги со значительной импортной составляющей благоприятно отразилось укрепление обменного курса гривни.
Национальный банк ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%.
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
"Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%", – сказал Сологуб.
По словам замглавы НБУ, влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентного пункта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Национальный банк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным - на уровне 8,9%. Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии", - сказал глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, на уровень инфляции во второй половине 2018 года и в 2019 году будет оказывать давление ряд факторов, эффекты которых, в отличие от повышения административно-регулируемых цен и тарифов, должны быть компенсированы с помощью инструментов монетарной политики.
Вместе с тем, НБУ оставил неизменным прогноз инфляции на конец 2019 года - на уровне 5,8%. А в 2020 году инфляция замедлится до 5%.
Глава НБУ подчеркнул, что в июне потребительская инфляция замедлилась до 9,9%.
Читайте также: Аналитики Moody's ожидают роста украинской банковской системы
Это произошло благодаря заметному увеличению предложения продуктов питания в результате более благоприятных погодных условий и росту импорта.
Также на стоимости импортируемых товаров и ценах на товары и услуги со значительной импортной составляющей благоприятно отразилось укрепление обменного курса гривни.
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