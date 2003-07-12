» » Глава "Укрпошты" выдвинул требования правительству
Раздел: Экономика  
0

Глава "Укрпошты" выдвинул требования правительству

Глава "Укрпошты" выдвинул требования правительствуПравительство должно поддержать реформы предприятия.

Игорь Смелянский откажется от продления контракта, в случае непринятия Кабмином стратегии развития предприятия. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.

По его словам до 31 августа Кабмин должен удовлетворить предложенные "Укрпоштой" условия по стратегии развития предприятия. В противном случае он намерен оставить должность.

Читайте также: Захарченко выдвинул требования для встречи с Савченко

Глава "Укрпошты" уточнил, что среди выдвинутых условий формирование команды с рыночным уровнем зарплат, политическая независимость руководства компании, возможность реализации радикальных шоковых реформ и утверждение четкой стратегии развития предприятия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Укрпочта, реформы, предприятие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
     102
     0

Похожие новости по теме

МВФ поможет с концепцией развития госбанков Украины МВФ поможет с концепцией развития госбанков Украины

Ключевые вопросы стратегии развития государственных банков Украины будут заложены в новый Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Украине будет принята стратегия развития госбанков В Украине будет принята стратегия развития госбанков

Версия стратегии развития госбанков, опубликованная в ряде СМИ, не является актуальной версией рабочего документа Министерства финансов Украины.

Украине пора избавиться от госкомпаний – Абромавичус Украине пора избавиться от госкомпаний – Абромавичус

Государственные предприятия тянут Украину ко дну.

Каждый год «Антонов» будет выпускать 25 самолетов Каждый год «Антонов» будет выпускать 25 самолетов

Таков план развития предприятия.

Кабмин обязал 152 предприятия приобретать газ только у «Нафтогаза» Кабмин обязал 152 предприятия приобретать газ только у «Нафтогаза»

Перечень компаний увеличили с 92 до 152.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх