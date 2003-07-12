» » Александр Янукович продал долю в Донбассэнерго
Раздел: Экономика  
0

Александр Янукович продал долю в Донбассэнерго

Александр Янукович продал долю в ДонбассэнергоБенефициаром предприятия, которое принадлежало Александру Януковичу, стал нардеп Максим Ефимов.

Старший сын Виктора Януковича Александр продал Донбассэнерго народному депутату от Блока Петра Порошенко Максиму Ефимову. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.

"Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления", - говорит источник.

По его словам, структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в Донбассэнерго - 60,8% акций.

В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО Энергоинвест холдинг.

Ранее, 2016 году бенефициарами Энергоинвест холдинга стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова – американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании Куб-газ и Тисагаз.

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций Донбассэнерго (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.

Источники издания утверждают, что они являлись номиналами, фронтирующими Александра Януковича, который как раз в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.

Отмечается, что сделка реальна и компания действительно вышла из-под контроля Януковича.

Читайте также: Глава "Укрпошты" выдвинул требования правительству

До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод Энергомашспецсталь (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с Росатомом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Янукович, Донбассэнерго

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:56 » Автор: Богдан Процив
     76
     0

Похожие новости по теме

Янукович продал две шахты на Донбассе, – СМИ Янукович продал две шахты на Донбассе, – СМИ

Шахты продали две недели назад.

В Украине начинается распродажа госпредприятий В Украине начинается распродажа госпредприятий

ФГИ планирует продать на этой неделе на бирже акции 31 предприятия со скидкой 50-60% и еще акции трех предприятий – на аукционе со снижением цены (голландский аукцион).

В Украине выставят на продажу блокирующие пакеты акций трех облэнерго В Украине выставят на продажу блокирующие пакеты акций трех облэнерго

Фонд государственного имущества планирует в мае выставить на продажу блокирующие пакеты акций ПАО "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "Одессаоблэнерго".

ГПУ потребовала признать незаконной приватизацию трех энергокомпаний ГПУ потребовала признать незаконной приватизацию трех энергокомпаний

Генпрокуратура просит суд признать незаконной приватизацию Днепрэнерго, Донбассэнерго и Закарпатьеоблэнерго.

Украина «распродаст» свои энергокомпании Украина «распродаст» свои энергокомпании

ФГИ продает госпакеты трех энергогенерирующих компаний.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх