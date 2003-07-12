Раздел: Экономика
Александр Янукович продал долю в Донбассэнерго
Бенефициаром предприятия, которое принадлежало Александру Януковичу, стал нардеп Максим Ефимов.
Старший сын Виктора Януковича Александр продал Донбассэнерго народному депутату от Блока Петра Порошенко Максиму Ефимову. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
"Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления", - говорит источник.
По его словам, структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в Донбассэнерго - 60,8% акций.
В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО Энергоинвест холдинг.
Ранее, 2016 году бенефициарами Энергоинвест холдинга стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.
В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова – американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании Куб-газ и Тисагаз.
На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций Донбассэнерго (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.
Источники издания утверждают, что они являлись номиналами, фронтирующими Александра Януковича, который как раз в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.
Отмечается, что сделка реальна и компания действительно вышла из-под контроля Януковича.
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До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод Энергомашспецсталь (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с Росатомом.
Старший сын Виктора Януковича Александр продал Донбассэнерго народному депутату от Блока Петра Порошенко Максиму Ефимову. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
"Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления", - говорит источник.
По его словам, структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в Донбассэнерго - 60,8% акций.
В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО Энергоинвест холдинг.
Ранее, 2016 году бенефициарами Энергоинвест холдинга стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.
В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова – американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании Куб-газ и Тисагаз.
На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций Донбассэнерго (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.
Источники издания утверждают, что они являлись номиналами, фронтирующими Александра Януковича, который как раз в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.
Отмечается, что сделка реальна и компания действительно вышла из-под контроля Януковича.
Читайте также: Глава "Укрпошты" выдвинул требования правительству
До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод Энергомашспецсталь (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с Росатомом.
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