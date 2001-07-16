» » Мировые цены на нефть снижаются
Раздел: Экономика  
0

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаютсяНефть марки Brent в Лондоне подешевела на $0,66, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке снизилась на $0,67.

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в первый день рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 16 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву упала на $0,66 (0,88%) – до $74,66 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,67 (0,96%) – до $69,28 за баррель.

Аналитики отмечают, что цены на "черное золото" снижаются на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Игроки рынка также ждут итогов саммита президентов США и России, которые встречаются сегодня в Хельсинки.

Читайте также: В Украине задумались о ежегодном повышении цен на жд-билеты

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК увеличить производство нефти, чтобы снизить цены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: нефть, цена

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:23 » Автор: Богдан Процив
     102
     0

Похожие новости по теме

Цены на нефть эталонных марок резко упали Цены на нефть эталонных марок резко упали

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $1,68, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $0,66.

Цены на нефть перешли к снижению Цены на нефть перешли к снижению

Участники рынка не ожидали роста запасов в США.

Цены на нефть перешли к снижению Цены на нефть перешли к снижению

Цены снижаются на фоне повышения запасов топлива в США.

Нефть марки Brent опустилась ниже 28 долларов за баррель Нефть марки Brent опустилась ниже 28 долларов за баррель

Цена нефти Brent вновь упала ниже уровня в $28 за баррель.

Нефть продолжает падать в цене Нефть продолжает падать в цене

Некоторые позиции упали почти до 40 долларов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх