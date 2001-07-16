Раздел: Экономика
Мировые цены на нефть снижаются
Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $0,66, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке снизилась на $0,67.
Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в первый день рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 16 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву упала на $0,66 (0,88%) – до $74,66 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,67 (0,96%) – до $69,28 за баррель.
Аналитики отмечают, что цены на "черное золото" снижаются на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.
Игроки рынка также ждут итогов саммита президентов США и России, которые встречаются сегодня в Хельсинки.
Читайте также: В Украине задумались о ежегодном повышении цен на жд-билеты
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК увеличить производство нефти, чтобы снизить цены.
Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в первый день рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 16 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву упала на $0,66 (0,88%) – до $74,66 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,67 (0,96%) – до $69,28 за баррель.
Аналитики отмечают, что цены на "черное золото" снижаются на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.
Игроки рынка также ждут итогов саммита президентов США и России, которые встречаются сегодня в Хельсинки.
Читайте также: В Украине задумались о ежегодном повышении цен на жд-билеты
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК увеличить производство нефти, чтобы снизить цены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
102
0
Также советуем посмотреть
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
Оставьте свой комментарий