Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg останавливают производство в Украине

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Производство пива в Украине в январе сократилось на 14%. Производители сетуют на жесткую фискальную политику и снижение спроса на этот напиток. В январе было произведено всего 12,1 млн дал пива, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в агентстве "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отраслевое