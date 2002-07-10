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Раздел: Экономика  
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Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg останавливают производство в Украине

Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg останавливают производство в Украине Из-за остановки работы «Днепроазота» предприятия по производству напитков остались без хлора для очистки воды.

Компании Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода Днепразот.

Об этом рассказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Громадське радіо.

Отмечается, что компании вынуждены приостановить производство, так как у них практически не осталось хлора для очистки воды. Данные предприятия не могут иметь запасы этого вещества на своей территории из-за системы безопасности.

"На сегодняшний день уже идет речь об остановке одного предприятия", - сказала она. Власть пока никак на данную ситуацию не отреагировала.

Напомним, что 15 июня Днепразот прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие являлось производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очищения воды.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group - одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах. В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове. В стране компания представляет бренды Львівське, Baltika, Арсенал, Tuborg, Carlsberg, Жигулевское Запорожского разлива, Хмильне, Квас Тарас, Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner, Grimbergen, Seth&Riley's Garage, Harp и др.

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PepsiCo, Inc. - американская транснациональная компания в области пищевой промышленности, начала работу в Украине с открытия в 1992 году официального представительства. Сегодня PepsiCo является одним из лидеров украинского рынка FMCG и занимает второе место в мире среди производителей продуктов питания. Компания представлена 28 брендами.
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 Теги: Coca-Cola, PepsiCo, производство

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Сегодня, 13:20 » Автор: Богдан Процив
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