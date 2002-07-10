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Раздел: Экономика  
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Сети АЗС подняли цены на автогаз

Сети АЗС подняли цены на автогазРозничные цены на сжиженный газ в Украине приближаются к 14 грн.

В Украине в период с 13 по 16 июля на большинстве АЗС выросли цены на автогаз. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

На станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, – до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л – до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.

AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авиас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).

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Напомним, на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен на оптовом рынке объясняется повышением котировок импортного ресурса.
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 Теги: автогаз, АЗС

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Сегодня, 16:45 » Автор: Богдан Процив
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