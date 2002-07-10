Раздел: Экономика
Сети АЗС подняли цены на автогаз
Розничные цены на сжиженный газ в Украине приближаются к 14 грн.
В Украине в период с 13 по 16 июля на большинстве АЗС выросли цены на автогаз. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, – до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л – до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.
AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авиас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).
Читайте также: В Берлине возобновятся переговоры по транзиту газа
Напомним, на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен на оптовом рынке объясняется повышением котировок импортного ресурса.
В Украине в период с 13 по 16 июля на большинстве АЗС выросли цены на автогаз. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, – до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л – до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.
AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авиас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).
Читайте также: В Берлине возобновятся переговоры по транзиту газа
Напомним, на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен на оптовом рынке объясняется повышением котировок импортного ресурса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
108
0
Также советуем посмотреть
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
Оставьте свой комментарий