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Раздел: Экономика  
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Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Путин назвал условие сохранения транзита газа через УкраинуПо словам Путина, Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае урегулирования спора между Нафтогазом Украины и российским Газпромом в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном с президентом США Дональдом Трампом брифинге в Хельсинки в Финляндии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

"Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал Путин.

В мае Путин заверил канцлера Германии Ангелу Меркель, что после запуска проекта Северный поток-2 не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину.

Впрочем, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

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Напомним, что 17 июля должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа в Европу.
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 Теги: транзит газа, Путин

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Сегодня, 09:28 » Автор: Богдан Процив
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