Раздел: Экономика
Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину
По словам Путина, Россия готова сохранить транзит газа через Украину.
Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае урегулирования спора между Нафтогазом Украины и российским Газпромом в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном с президентом США Дональдом Трампом брифинге в Хельсинки в Финляндии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
"Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал Путин.
В мае Путин заверил канцлера Германии Ангелу Меркель, что после запуска проекта Северный поток-2 не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину.
Впрочем, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.
Читайте также: Booking полностью перестал работать в Крыму
Напомним, что 17 июля должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа в Европу.
Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае урегулирования спора между Нафтогазом Украины и российским Газпромом в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном с президентом США Дональдом Трампом брифинге в Хельсинки в Финляндии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
"Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал Путин.
В мае Путин заверил канцлера Германии Ангелу Меркель, что после запуска проекта Северный поток-2 не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину.
Впрочем, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.
Читайте также: Booking полностью перестал работать в Крыму
Напомним, что 17 июля должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа в Европу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
89
0
Также советуем посмотреть
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Оставьте свой комментарий