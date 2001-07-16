Раздел: Экономика
НБУ обнародовал новую статистику по отделениям банков
В первом полугодии государственный Ощадбанк закрыл 225 отделений, а национализированный ПриватБанк – 135.
За первые шесть месяцев 2018 года количество отделений банков в Украине в первом полугодии 2018 года сократилось на 361 (3,8%) – до 9128. Об этом сообщает НБУ во вторник, 17 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации регулятора, Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 2980 отделениями, а ПриватБанк на втором месте (2108). В первом полугодии Ощадбанк закрыл 225 отделения, тогда как ПриватБанк – 135.
Большие подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль – 504 отделения и Укрсиббанк – 315 отделений.
По итогам полугодия наибольшее увеличение количества подразделений среди больших банков показали Альфа-Банк – на 72 отделения, до 259 (но с сокращением числа отделений ставшего "сестринским" Укрсоцбанка на 22 – до 209), А-Банк – на 9, до 220, Укрбудинвестбанк – на 8, до 42, ПУМБ – на 7, до 172.
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Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков в Украине. Президент считает правильным закрытие около сотни "больных" банков, не имевших шансов на жизнь. Он назвал это одной из самых сложных реформ в стране.
За первые шесть месяцев 2018 года количество отделений банков в Украине в первом полугодии 2018 года сократилось на 361 (3,8%) – до 9128. Об этом сообщает НБУ во вторник, 17 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации регулятора, Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений с 2980 отделениями, а ПриватБанк на втором месте (2108). В первом полугодии Ощадбанк закрыл 225 отделения, тогда как ПриватБанк – 135.
Большие подразделений также имеют Раффайзен Банк Аваль – 504 отделения и Укрсиббанк – 315 отделений.
По итогам полугодия наибольшее увеличение количества подразделений среди больших банков показали Альфа-Банк – на 72 отделения, до 259 (но с сокращением числа отделений ставшего "сестринским" Укрсоцбанка на 22 – до 209), А-Банк – на 9, до 220, Укрбудинвестбанк – на 8, до 42, ПУМБ – на 7, до 172.
Читайте также: Нафтогаз отреагировал на слова Путина о транзите газа через Украину
Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков в Украине. Президент считает правильным закрытие около сотни "больных" банков, не имевших шансов на жизнь. Он назвал это одной из самых сложных реформ в стране.
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