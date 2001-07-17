Раздел: Экономика
Из Украины запустят международный железнодорожный лоукостер
Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что стоимость билета в Ригу в вагоне купе составит около 1 855 грн.
Украина уже 28 сентября этого года запустит поезд, который будет курсировать через 4 европейские столицы - Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.
Об этом заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет пресс-служба министерства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат этого года. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября с Киева", - заявил он.
Омелян добавил, что Украина также будет иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других проектов.
Отметим, что ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что стоимость билета в Ригу в вагоне купе составит около 1 855 грн (€59).
Читайте также: В Украине отметили отсутствие положительных изменений в работе "Укрзализныци"
Напомним, что в 2017 году Емельян говорил, что Украина запустит поезд "пяти столиц". На тот момент в Мининфраструктуры планировали, что поезд будет ехать еще и в столицу Эстонии - Таллин.
Украина уже 28 сентября этого года запустит поезд, который будет курсировать через 4 европейские столицы - Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.
Об этом заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет пресс-служба министерства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат этого года. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября с Киева", - заявил он.
Омелян добавил, что Украина также будет иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других проектов.
Отметим, что ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что стоимость билета в Ригу в вагоне купе составит около 1 855 грн (€59).
Читайте также: В Украине отметили отсутствие положительных изменений в работе "Укрзализныци"
Напомним, что в 2017 году Емельян говорил, что Украина запустит поезд "пяти столиц". На тот момент в Мининфраструктуры планировали, что поезд будет ехать еще и в столицу Эстонии - Таллин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
150
0
Также советуем посмотреть
- Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
Оставьте свой комментарий