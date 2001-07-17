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Раздел: Экономика  
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Из Украины запустят международный железнодорожный лоукостер

Из Украины запустят международный железнодорожный лоукостерРанее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что стоимость билета в Ригу в вагоне купе составит около 1 855 грн.

Украина уже 28 сентября этого года запустит поезд, который будет курсировать через 4 европейские столицы - Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет пресс-служба министерства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат этого года. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября с Киева", - заявил он.

Омелян добавил, что Украина также будет иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других проектов.

Отметим, что ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что стоимость билета в Ригу в вагоне купе составит около 1 855 грн (€59).

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Напомним, что в 2017 году Емельян говорил, что Украина запустит поезд "пяти столиц". На тот момент в Мининфраструктуры планировали, что поезд будет ехать еще и в столицу Эстонии - Таллин.
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 Теги: лоукостер

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Сегодня, 10:07 » Автор: Богдан Процив
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