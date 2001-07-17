Раздел: Экономика
Кабмин запретит выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях
Гройсман заявил, что служить государству - это привелегия.
Кабинет министров собирается запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Решение будет подготовлено Министерством экономического развития и торговли, после чего его подпишет премьер-министр Владимир Гройсман.
Об этом премьер рассказал на заседании правительства в среду, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Я предлагаю запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, но что касается жадности, чрезмерности, фантастических цифр, - такого я поддержать не могу", - сказал Гройсман.
Гройсман заявил, что служить государству - это привелегия.
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"Поэтому я считаю, что в этом вопросе нужно ставить точку. Я уважаю корпоративное управление, я уважаю независимость наблюдательных советов, но я прошу уважать в том числе украинский народ. Воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах, историях", - добавил он.
Кабинет министров собирается запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Решение будет подготовлено Министерством экономического развития и торговли, после чего его подпишет премьер-министр Владимир Гройсман.
Об этом премьер рассказал на заседании правительства в среду, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Я предлагаю запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, но что касается жадности, чрезмерности, фантастических цифр, - такого я поддержать не могу", - сказал Гройсман.
Гройсман заявил, что служить государству - это привелегия.
Читайте также: Гройсман объявил тотальную проверку лесхозов
"Поэтому я считаю, что в этом вопросе нужно ставить точку. Я уважаю корпоративное управление, я уважаю независимость наблюдательных советов, но я прошу уважать в том числе украинский народ. Воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах, историях", - добавил он.
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