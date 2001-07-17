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Раздел: Экономика  
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Кабмин запретит выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

Кабмин запретит выплату бонусов и вознаграждений в госкомпанияхГройсман заявил, что служить государству - это привелегия.

Кабинет министров собирается запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Решение будет подготовлено Министерством экономического развития и торговли, после чего его подпишет премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом премьер рассказал на заседании правительства в среду, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Я предлагаю запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты должны быть достойными, премии должны быть достойными, но что касается жадности, чрезмерности, фантастических цифр, - такого я поддержать не могу", - сказал Гройсман.

Гройсман заявил, что служить государству - это привелегия.

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"Поэтому я считаю, что в этом вопросе нужно ставить точку. Я уважаю корпоративное управление, я уважаю независимость наблюдательных советов, но я прошу уважать в том числе украинский народ. Воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах, историях", - добавил он.
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 Теги: Гройсман, Кабмин, бонусы

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Сегодня, 13:25 » Автор: Богдан Процив
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