Антонов будет сотрудничать с Boeing в производстве самолетов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Украинский госконцерн Антонов и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов АН. Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, на авиасалоне Фарнборо-2018 президент ГП Антонов Александр Донец и президент Aviall Services Inc. Эрик Страфел подписали генеральное соглашение по взаимодействию в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "В рамках этой кооперации Aviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП Антонов широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем", - сказано в сообщении корпорации.Как уточнил Донец, Антонов получил надежного партнера, который станет важным интегрирующим звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения."В том числе, для запуска серийного производства новейших самолетов марки АН и обеспечения их качественной послепродажной поддержки на самом высоком мировом уровне", - отметил он.