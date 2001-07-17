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Раздел: Экономика  
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Антонов будет сотрудничать с Boeing в производстве самолетов

Антонов будет сотрудничать с Boeing в производстве самолетовAviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП Антонов широкой номенклатуры комплектующих изделий.

Украинский госконцерн Антонов и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов АН. Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, на авиасалоне Фарнборо-2018 президент ГП Антонов Александр Донец и президент Aviall Services Inc. Эрик Страфел подписали генеральное соглашение по взаимодействию в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В рамках этой кооперации Aviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП Антонов широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем", - сказано в сообщении корпорации.

Как уточнил Донец, Антонов получил надежного партнера, который станет важным интегрирующим звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения.

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"В том числе, для запуска серийного производства новейших самолетов марки АН и обеспечения их качественной послепродажной поддержки на самом высоком мировом уровне", - отметил он.
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 Теги: Антонов, Boeing

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Сегодня, 13:32 » Автор: Богдан Процив
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