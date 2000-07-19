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Раздел: Экономика  
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В обменных пунктах киевских банков подорожал доллар

В обменных пунктах киевских банков подорожал долларКурс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,76 коп., курс покупки - на 9,05 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 в четверг, 19 июля, повысился по сравнению с 18 июля на 14,76 коп. до 26,5100 UAH/USD, курс покупки - на 9,05 коп. до 26,2148 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Средний курс покупки евро повысился на 4,01 коп. до 30,4030 UAH/EUR, курс продажи повысился на 10,28 коп. до 31,0203 UAH/EUR.

Напомним, Национальный банк Украины на 18 июля по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,22 гривен за доллар.

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Ранее украинцы побили годичный рекорд по продаже наличной валюты. Превышение продажи над покупкой населением составило 350,6 млн долларов.

В обменных пунктах киевских банков подорожал доллар
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 Теги: доллар, обменники

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Сегодня, 11:44 » Автор: Богдан Процив
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