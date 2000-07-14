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Цена автогаза поднялась до кризисного уровня прошлого года

Цена автогаза поднялась до кризисного уровня прошлого года Средняя цена автогаза приблизилась к 14 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа на условиях поставки DDP превысили отметку 25 000 грн/т. При этом сети АЗС повысили цены на автогаз на 2–30 коп./л в период с 18 по 19 июля. Таким образом средняя цена автогаза приблизилась к 14 грн/л – уровня кризиса конца лета 2017 года.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом пишет профильный портал Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

В сетях ОККО и AMIC СУГ подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, до 14,35 грн/л и 13,93 грн/л, соответственно. На станциях Автотранс, Надежда, Chipo и Нефтек СУГ прибавил в цене 10 коп./л.

Shell, WOG, группа Приват, KLO, БРСМ-Нафта, Кворум, Фактор и Род-Ник повысили цены на 2–30 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 19 июля составила 13,97 грн/л (+11 коп./л).

Оптовое предложение газа по цене 25 000 грн/т и выше были зафиксированы у четырех операторов рынка – Надежды, Автотранса, УПК-Европлюс и GT Group. В частности, Надежда предлагает газ по 25 000-25 100 грн/т в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях. Автотранс – в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Черновицкой. УПК-Европлюс установила цены 25 100 грн/т в Запорожской и Кировоградской областях, GT в Одесской, Николаевской и Херсонской областях предлагает СУГ на условиях DDP по 26 000 грн/т.

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Средняя же цена газа по стране на условиях DDP составляют 24 780 грн/т. С начала месяца она выросла на 1 640 грн/т или 7%. Внутренние цены увеличиваются в ответ на удорожание импортного ресурса. По словам трейдеров, текущая средняя по июлю котировка СУГ на белорусско-польской границе составляет около $550/т, тогда как в июне она находилась на уровне $480/т.
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 Теги: автогаз, цена

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Сегодня, 10:27 » Автор: Богдан Процив
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