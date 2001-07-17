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Раздел: Экономика  
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Украинские ПХГ заполнены на 39%

Украинские ПХГ заполнены на 39%В Украину поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на субботу, 21 июля, увеличился до 12,301 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО Укртрансгаз, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, за сутки в ПХГ Украины было закачано 50,41 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 39%.

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Ранее сообщалось, что Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года.
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 Теги: газ, хранилища

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Сегодня, 09:27 » Автор: Богдан Процив
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