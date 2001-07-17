Раздел: Экономика
Украинские ПХГ заполнены на 39%
В Украину поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на субботу, 21 июля, увеличился до 12,301 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО Укртрансгаз, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, за сутки в ПХГ Украины было закачано 50,41 млн куб. м газа.
В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.
При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 39%.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина заработала на экспорте зерна
Ранее сообщалось, что Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года.
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на субботу, 21 июля, увеличился до 12,301 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО Укртрансгаз, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, за сутки в ПХГ Украины было закачано 50,41 млн куб. м газа.
В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.
При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 39%.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина заработала на экспорте зерна
Ранее сообщалось, что Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года.
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