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Раздел: Экономика  
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В Украине появится завод автокомплектующих для Volkswagen

В Украине появится завод автокомплектующих для Volkswagen Завод расположится в помещениях Хмельницкого механического завода.

Немецко-японская машиностроительная компания Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) намерена открыть первую очередь завода по производству автомобильной электропроводки в Украине.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на AUTO-Consulting.

Завод расположится в помещениях Хмельницкого механического завода. Открытие первого цеха производства планируется через два месяца. До конца этого года SEBN планирует создать 500 новых рабочих мест, а в дальнейшем количество сотрудников увеличится до двух тысяч.

Напомним, что Sumitomo Electric Bordnetze - производитель кабельных сетей для концерна Volkswagen - открыла первый завод Сумитомо Электрик Борднетце–Украина в 2006 году в Тернопольской обл.

Завод производит сплошные кабельные сети для автомобилей Volkswagen Golf А5, А6, А7, Hybrid, а с 2015 года было начато серийное производство вязок для Audi А4 B9.

Затем были открыты два филиала СЭ Борднетце-Украина - в Черновцах в 2013 году и в Чорткове Тернопольской обл. в 2013 году.

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В 2017 году выручка СЭ Борднетце-Украина превысила 921 млн грн (в 2016 году – 627,6 млн грн).
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 Теги: Volkswagen, завод

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Сегодня, 17:23 » Автор: Богдан Процив
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