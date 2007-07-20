Раздел: Экономика
Маркарова рассказала о переговорах с МВФ по газу и бюджету
И.о. министра финансов заявила, что дискуссии о будущем транше от МВФ проходят конструктивно.
Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно.
Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, у нас сейчас хорошие обсуждения: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ у нас очень конструктивные дискуссии", - заявила она.
Маркарова подчеркнула, что показатели исполнения госбюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал, и выразила надежду, что позитивное решение будет достигнуто скоро.
"Мы делаем все, чтобы это было как можно скорее", - отметила она.
Маркарова также рассказала, что Украина сохраняет планы в этом году выйти на рынок еврооблигаций и пристально за ним следит. В частности, глава Минфина указала на недавнее улучшение конъюнктуры рынка.
Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.
В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.
Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.
При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.
Читайте также: В НБУ заявили о повышении учетной ставки при появлении новых рисков
В мае в НБУ заявили, что рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд.
Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно.
Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, у нас сейчас хорошие обсуждения: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ у нас очень конструктивные дискуссии", - заявила она.
Маркарова подчеркнула, что показатели исполнения госбюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал, и выразила надежду, что позитивное решение будет достигнуто скоро.
"Мы делаем все, чтобы это было как можно скорее", - отметила она.
Маркарова также рассказала, что Украина сохраняет планы в этом году выйти на рынок еврооблигаций и пристально за ним следит. В частности, глава Минфина указала на недавнее улучшение конъюнктуры рынка.
Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.
В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.
Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.
При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.
Читайте также: В НБУ заявили о повышении учетной ставки при появлении новых рисков
В мае в НБУ заявили, что рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд.
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