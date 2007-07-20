Маркарова рассказала о переговорах с МВФ по газу и бюджету

И.о. министра финансов заявила, что дискуссии о будущем транше от МВФ проходят конструктивно.



Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно.



Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV, передает интернет-издание



"Я думаю, у нас сейчас хорошие обсуждения: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ у нас очень конструктивные дискуссии", - заявила она.



Маркарова подчеркнула, что показатели исполнения госбюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал, и выразила надежду, что позитивное решение будет достигнуто скоро.



"Мы делаем все, чтобы это было как можно скорее", - отметила она.



Маркарова также рассказала, что Украина сохраняет планы в этом году выйти на рынок еврооблигаций и пристально за ним следит. В частности, глава Минфина указала на недавнее улучшение конъюнктуры рынка.



Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.



В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.



Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.



При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.



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В мае в НБУ заявили, что рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно.Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина "Я думаю, у нас сейчас хорошие обсуждения: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ у нас очень конструктивные дискуссии", - заявила она.Маркарова подчеркнула, что показатели исполнения госбюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал, и выразила надежду, что позитивное решение будет достигнуто скоро."Мы делаем все, чтобы это было как можно скорее", - отметила она.Маркарова также рассказала, что Украина сохраняет планы в этом году выйти на рынок еврооблигаций и пристально за ним следит. В частности, глава Минфина указала на недавнее улучшение конъюнктуры рынка.Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.В мае в НБУ заявили, что рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд.



