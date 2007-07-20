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Раздел: Экономика  
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Маркарова рассказала о переговорах с МВФ по газу и бюджету

Маркарова рассказала о переговорах с МВФ по газу и бюджетуИ.о. министра финансов заявила, что дискуссии о будущем транше от МВФ проходят конструктивно.

Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, у нас сейчас хорошие обсуждения: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ у нас очень конструктивные дискуссии", - заявила она.

Маркарова подчеркнула, что показатели исполнения госбюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал, и выразила надежду, что позитивное решение будет достигнуто скоро.

"Мы делаем все, чтобы это было как можно скорее", - отметила она.

Маркарова также рассказала, что Украина сохраняет планы в этом году выйти на рынок еврооблигаций и пристально за ним следит. В частности, глава Минфина указала на недавнее улучшение конъюнктуры рынка.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

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В мае в НБУ заявили, что рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд.
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 Теги: Маркарова, МВФ, переговоры

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Сегодня, 10:58 » Автор: Богдан Процив
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