Раздел: Экономика
Пасем задних: экономисты определили инвестпривлекательность Украины
Этот результат получше, чем в прошлом году.
Украина заняла 131 место, улучшив свой результат на три позиции по сравнению с 2017 годом, — говорится в рейтинге инвестпривлекательности стран мира International Business Compass за 2018 год, который составила компания BDO.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.ua.
Так, Украина, находясь на 131 месте, показала лучшие результаты в экономическом и социокультурном направлениях.
В политическом рейтинге страна на 145 месте из 174. В общем зачете Украина опережает Мьянмар, Джибути, Сенегал, Узбекистан и Свазиленд. Ближайшие конкуренты в порядке возрастания позиций: Бенин, Мьянма, Таджикистан, Алжир, Сан-Томе и Принсипи.
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При этом, страна занимает второе место в мире по оценочному количеству смертей от загрязнения воздухом.
Помимо этого, Украина заняла 82 место в рейтинге индекса использования ресурсов, как и в прошлогоднем индексе.
Украина заняла 131 место, улучшив свой результат на три позиции по сравнению с 2017 годом, — говорится в рейтинге инвестпривлекательности стран мира International Business Compass за 2018 год, который составила компания BDO.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.ua.
Так, Украина, находясь на 131 месте, показала лучшие результаты в экономическом и социокультурном направлениях.
В политическом рейтинге страна на 145 месте из 174. В общем зачете Украина опережает Мьянмар, Джибути, Сенегал, Узбекистан и Свазиленд. Ближайшие конкуренты в порядке возрастания позиций: Бенин, Мьянма, Таджикистан, Алжир, Сан-Томе и Принсипи.
Читайте также: Экономисты определили самые ненадежные криптовалюты
При этом, страна занимает второе место в мире по оценочному количеству смертей от загрязнения воздухом.
Помимо этого, Украина заняла 82 место в рейтинге индекса использования ресурсов, как и в прошлогоднем индексе.
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