В Пенсионном фонде назвали причины задержки пенсий

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Перерасчет будет проводиться только для тех пенсионеров, которые трудоустроены легально и за них уплачиваются страховые взносы.

Повышение выплат будет наибольшим у тех, кто вышел на пенсию до 2012 года.

Как сообщили в Кабинете министров Украины, за первый квартал 2013 года количество безработных в стране увеличилось на 200 тысяч человек. Тем не менее в пенсионном фонде Украины не унывают и надеются, что им удастся без больших займов выполнить годовой план по выплате пенсий. «Мы, как и любой другой государственный орган,