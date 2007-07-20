» » В Пенсионном фонде назвали причины задержки пенсий
Раздел: Экономика  
0

В Пенсионном фонде назвали причины задержки пенсий

В Пенсионном фонде назвали причины задержки пенсийВыплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме.

Смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме.

Читайте также: Пасем задних: экономисты определили инвестпривлекательность Украины

Напомним, ранее в Укрпочте заявляли, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пенсии, задержка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:28 » Автор: Богдан Процив
     109
     0

Похожие новости по теме

Как изменится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров Как изменится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Перерасчет будет проводиться только для тех пенсионеров, которые трудоустроены легально и за них уплачиваются страховые взносы.

"Осовременивание пенсий": кому повысят выплаты на 1000 гривень

Эксперт рассказал, повышение пенсий коснется около 40% украинских пенсионеров.

В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий

Повышение выплат будет наибольшим у тех, кто вышел на пенсию до 2012 года.

В Пенсионном фонде открестились от выплаты пенсии беглым экс-президенту и экс-премьеру В Пенсионном фонде открестились от выплаты пенсии беглым экс-президенту и экс-премьеру

В ПФ заявили, что не начисляют пенсии Виктору Януковичу, Витору Пшонке и Николаю Азарову.

За 4 месяца 2013 года количество безработных в Украине увеличилось на 200 тысяч человек За 4 месяца 2013 года количество безработных в Украине увеличилось на 200 тысяч человек

Как сообщили в Кабинете министров Украины, за первый квартал 2013 года количество безработных в стране увеличилось на 200 тысяч человек. Тем не менее в пенсионном фонде Украины не унывают и надеются, что им удастся без больших займов выполнить годовой план по выплате пенсий. «Мы, как и любой другой государственный орган,

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх