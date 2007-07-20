Раздел: Экономика
В Пенсионном фонде назвали причины задержки пенсий
Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме.
Смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).
Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме.
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Напомним, ранее в Укрпочте заявляли, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.
Смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).
Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме.
Читайте также: Пасем задних: экономисты определили инвестпривлекательность Украины
Напомним, ранее в Укрпочте заявляли, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.
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