Раздел: Экономика
Платите быстрее: украинцам изменили правила оплаты счетов за свет
Квитанцию нужно успеть оплатить за 10 дней.
Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ, - ред.) сократила предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По новым правилам, счета за электроэнергию необходимо оплатить в течение 10 дней с момента получения квитанции - для бытовых потребителей. А для небытовых установлен срок для оплаты в пять рабочих дней. Оплата должна производиться не позднее 20 числа каждого месяца.
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Также сообщается, что в случае роста задолженности, электричество могут отключить. Об этом должника уведомят за 10 дней до даты предполагаемого отключения. При этом, чтобы вернуть свет, придется оплатить долг и услуги по возобновлению электроподачи.
Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ, - ред.) сократила предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По новым правилам, счета за электроэнергию необходимо оплатить в течение 10 дней с момента получения квитанции - для бытовых потребителей. А для небытовых установлен срок для оплаты в пять рабочих дней. Оплата должна производиться не позднее 20 числа каждого месяца.
Читайте также: МОЗ изменили правила учета пациентов: Ульяна Супрун поделилась комментарием в сети
Также сообщается, что в случае роста задолженности, электричество могут отключить. Об этом должника уведомят за 10 дней до даты предполагаемого отключения. При этом, чтобы вернуть свет, придется оплатить долг и услуги по возобновлению электроподачи.
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