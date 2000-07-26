Раздел: Экономика
"Укравтодор" объяснил включение в план ремонта дорог на оккупированных территориях
На ремонт дорог в Луганской области выделено из госбюджета свыше 121 млн гривен
Включение в план ремонта дорог на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 2018 год в "Укравтодоре" объяснили правым статусом этих регионов. Планирование ремонта дорог осуществляется в отношении всей их протяженности, отметили в пресс-службе "Укравтодору", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Именно поэтому, как отметили в ведомстве, в перечень объектов, которые требуют ремонта, включались все дороги. Однако провести ремонт в отдельных районах Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) пока не является возможным.
"Будучи ответственными за публичные средства, использование средств на работы по ремонту и содержанию дорог осуществляется исключительно на финансирование работ на подконтрольной территории", - уточнили в пресс-службе.
Относительно ремонтов на территории Луганской области, "Укравтодор" по состоянию на 25 июля 2018 года с выделил из госбюджета 128,1 млн грн на финансирование восьми объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на пять объектов.
"Подрядчики определены по двум объектам. По трем объявлено процедуру закупки услуг. Ориентировочно начало работ 15.08.2018. Работы начаты на двух объектах. Оперативное выполнение - 13,7 млн гривен", - отметили в ведомстве.
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Напомним, как сообщалось, 17 июля 2018 года, в Украине на сегодня 95% дорог находятся в состоянии, которые не соответствуют нормам. Среди областей с наихудшими дорогами в частности Черкасская и Николаевская.
Включение в план ремонта дорог на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 2018 год в "Укравтодоре" объяснили правым статусом этих регионов. Планирование ремонта дорог осуществляется в отношении всей их протяженности, отметили в пресс-службе "Укравтодору", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Именно поэтому, как отметили в ведомстве, в перечень объектов, которые требуют ремонта, включались все дороги. Однако провести ремонт в отдельных районах Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) пока не является возможным.
"Будучи ответственными за публичные средства, использование средств на работы по ремонту и содержанию дорог осуществляется исключительно на финансирование работ на подконтрольной территории", - уточнили в пресс-службе.
Относительно ремонтов на территории Луганской области, "Укравтодор" по состоянию на 25 июля 2018 года с выделил из госбюджета 128,1 млн грн на финансирование восьми объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на пять объектов.
"Подрядчики определены по двум объектам. По трем объявлено процедуру закупки услуг. Ориентировочно начало работ 15.08.2018. Работы начаты на двух объектах. Оперативное выполнение - 13,7 млн гривен", - отметили в ведомстве.
Читайте также: "Укравтодор" пообещал к зиме отремонтировать 500 километров дорог
Напомним, как сообщалось, 17 июля 2018 года, в Украине на сегодня 95% дорог находятся в состоянии, которые не соответствуют нормам. Среди областей с наихудшими дорогами в частности Черкасская и Николаевская.
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