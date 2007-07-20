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Укрзализныця введет билеты на несколько видов транспорта

Укрзализныця введет билеты на несколько видов транспорта

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Укрзализныця запустит поезд из Одессы в Перемышль Также до конца года планируется запуск поезда в Вену.