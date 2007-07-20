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Раздел: Экономика  
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Укрзализныця введет билеты на несколько видов транспорта

Укрзализныця введет билеты на несколько видов транспортаКроме того, Укрзализныця планирует запустить "сквозной" билет поезд-автобус.

Единый билет на поезд и самолет может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь. Кроме того, Укрзализныця планирует запустить "сквозной" билет поезд-автобус.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

"Этот проект будет реализован после запуска скоростной электрички в аэропорт Борисполь. В одном пакете будут продаваться билеты на скоростные поезда и билеты на самолет", - отметил он.

Кравцов также рассказал о планах на "сквозной" билет на несколько видов транспорта.

"У меня в прошлом году была идея сделать сквозной билет, чтобы пассажир мог купить один билет на поезд, а потом пересесть с ним же на автобусный рейс. К примеру, таким пилотным проектом должен был стать билет в Буковель - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект этой зимой", - рассказал Кравцов.

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Напомним, что в аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы для поездов из Киева.
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 Теги: Укрзализныця, билеты

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Сегодня, 09:29 » Автор: Богдан Процив
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