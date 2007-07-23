Раздел: Экономика
Цены на газ до осени меняться не будут
Правительство продлило спецобязательства Нафтогаза на поставку населению газа по льготным ценам.
Кабинет министров на заседании в четверг, 26 июля, принял решение о продлении специальных обязательства для Нафтогаза до 1 сентября.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Постановление вступает в силу с 1 августа.
Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.
Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в 2018 году на 18%.
Читайте также: Стало известно, кто в Нафтогазе получил многомиллионные премии
Ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.
Кабинет министров на заседании в четверг, 26 июля, принял решение о продлении специальных обязательства для Нафтогаза до 1 сентября.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Постановление вступает в силу с 1 августа.
Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.
Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в 2018 году на 18%.
Читайте также: Стало известно, кто в Нафтогазе получил многомиллионные премии
Ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
122
0
Также советуем посмотреть
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
- 117 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
- «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
- На Донбассе за сутки ранены двое военных
- На Одесчине молния попала в школу
- "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
- Забавные и странные несоответствия в отелях
- Разница между папами и мамами в прикольных снимках
- Забавные собаки, которые не умеют играть в прятки
- Украина выступила против "референдумов" на Донбассе
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- Посол Словении похвалил реформы в Украине
- Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
- В России в СИЗО оказался еще один украинец
- Забавные фотки людей, которые не знаю слова «нет»
- В России возбудили дело против украинского экс-министра
- Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
- Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом
Оставьте свой комментарий