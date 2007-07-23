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Раздел: Экономика  
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Цены на газ до осени меняться не будут

Цены на газ до осени меняться не будутПравительство продлило спецобязательства Нафтогаза на поставку населению газа по льготным ценам.

Кабинет министров на заседании в четверг, 26 июля, принял решение о продлении специальных обязательства для Нафтогаза до 1 сентября.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Постановление вступает в силу с 1 августа.

Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в 2018 году на 18%.

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Ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.
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 Теги: цена на газ

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Сегодня, 15:55 » Автор: Богдан Процив
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