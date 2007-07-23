Раздел: Экономика
Укрзализныця планирует запустить скоростной поезд Киев-Николаев
Поезда Интерсити сейчас используются на 90%.
Укрзализныця планирует запустить скоростной поезд Киев-Николаев. Однако, это станет возможным только после электрификации линии Долинская-Николаев.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.
"После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом, возможно, за счет продления маршрута Киев-Херсон для Интерсити. Это - цель на этот год", - сказал он.
При этом, по словам Кравцова, для этого необходимо увеличивать парк пассажирских вагонов и приводить в соответствие инфраструктуру.
"Правда, в плане на этот год у нас нет закупки новых скоростных поездов Интерсити, но мы намерены закупать ускоренные пригородные дизель-поезда. К примеру, такой поезд сейчас успешно курсирует между Черновцами и Львовом", - отметил Кравцов.
Он также сообщил, что поезда Интерсити сейчас используются на 90%.
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"Это очень популярные пассажирские поезда в Украине. После открытия нового Бескидского тоннеля мы активно обсуждаем скоростное сообщение по направлению Львов-Ужгород. Но для этого необходим дополнительный подвижной состав", - сказал Кравцов.
Укрзализныця планирует запустить скоростной поезд Киев-Николаев. Однако, это станет возможным только после электрификации линии Долинская-Николаев.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.
"После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом, возможно, за счет продления маршрута Киев-Херсон для Интерсити. Это - цель на этот год", - сказал он.
При этом, по словам Кравцова, для этого необходимо увеличивать парк пассажирских вагонов и приводить в соответствие инфраструктуру.
"Правда, в плане на этот год у нас нет закупки новых скоростных поездов Интерсити, но мы намерены закупать ускоренные пригородные дизель-поезда. К примеру, такой поезд сейчас успешно курсирует между Черновцами и Львовом", - отметил Кравцов.
Он также сообщил, что поезда Интерсити сейчас используются на 90%.
Читайте также: В США одобрили выделение Украине $250 млн на безопасность
"Это очень популярные пассажирские поезда в Украине. После открытия нового Бескидского тоннеля мы активно обсуждаем скоростное сообщение по направлению Львов-Ужгород. Но для этого необходим дополнительный подвижной состав", - сказал Кравцов.
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