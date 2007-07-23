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Раздел: Экономика  
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Укрзализныця планирует запустить скоростной поезд Киев-Николаев

Укрзализныця планирует запустить скоростной поезд Киев-НиколаевПоезда Интерсити сейчас используются на 90%.

Укрзализныця планирует запустить скоростной поезд Киев-Николаев. Однако, это станет возможным только после электрификации линии Долинская-Николаев.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

"После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом, возможно, за счет продления маршрута Киев-Херсон для Интерсити. Это - цель на этот год", - сказал он.

При этом, по словам Кравцова, для этого необходимо увеличивать парк пассажирских вагонов и приводить в соответствие инфраструктуру.

"Правда, в плане на этот год у нас нет закупки новых скоростных поездов Интерсити, но мы намерены закупать ускоренные пригородные дизель-поезда. К примеру, такой поезд сейчас успешно курсирует между Черновцами и Львовом", - отметил Кравцов.

Он также сообщил, что поезда Интерсити сейчас используются на 90%.

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"Это очень популярные пассажирские поезда в Украине. После открытия нового Бескидского тоннеля мы активно обсуждаем скоростное сообщение по направлению Львов-Ужгород. Но для этого необходим дополнительный подвижной состав", - сказал Кравцов.
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 Теги: Укрзализныця, поезд

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Сегодня, 10:47 » Автор: Богдан Процив
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