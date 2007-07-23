Раздел: Экономика
Половина автогаза в Украине продается нелегально
Доля теневого рынка автогаза составляет до 50%.
Теневой рынок дизельного топлива в Украине составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа достиг отметки 30-50% в зависимости от региона.
Об этом говорится в заявлении Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"В последние годы на рынке нефтепродуктов сложилась достаточно сложная ситуация, связанная, прежде всего, со значительным распространением нелегальных заправочных станций", - говорится в сообщении.
Прогнозные потери от нелегального рынка топлива государственного и местных бюджетов в 2018 году составят около 10 млрд грн, добавили в ассоциации.
"Нелегальные точки продаж в абсолютном большинстве случаев размещаются и эксплуатируются без надлежащим образом оформленного землепользования, реализуют топливо без применения РРО (кассовых аппаратов), без оформления трудовых отношений с работниками, без получения разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности и другими многочисленными нарушениями действующего законодательства", - отметили в НАУ.
В связи с этим Нефтегазовая ассоциация подготовила и направила ряд писем в Администрацию президента, Кабинета Министров Украины, Министерству экономического развития и торговли Украины и Министерству внутренних дел с просьбой усилить борьбу с теневым рынком нефтепродуктов и принять все возможные меры для решения проблемы наличия нелегальных АЗС.
По данным Консалтинговой группы А-95, в среднем в Украине с 10 литров, которые продаются на АЗС, 3,7 литра – это сжиженный газ, 4,2 литра – дизтопливо, остальные продажи приходятся на бензин.
Напомним, что в период с 18 по 19 июля стоимость автогаза выросла до кризисного уровня прошлого года. При этом Антимонопольный комитет Украины начал расследование в связи с этим.
Читайте также: В сентябре ожидается резкий рост цен на алкоголь
По итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.
Теневой рынок дизельного топлива в Украине составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа достиг отметки 30-50% в зависимости от региона.
Об этом говорится в заявлении Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"В последние годы на рынке нефтепродуктов сложилась достаточно сложная ситуация, связанная, прежде всего, со значительным распространением нелегальных заправочных станций", - говорится в сообщении.
Прогнозные потери от нелегального рынка топлива государственного и местных бюджетов в 2018 году составят около 10 млрд грн, добавили в ассоциации.
"Нелегальные точки продаж в абсолютном большинстве случаев размещаются и эксплуатируются без надлежащим образом оформленного землепользования, реализуют топливо без применения РРО (кассовых аппаратов), без оформления трудовых отношений с работниками, без получения разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности и другими многочисленными нарушениями действующего законодательства", - отметили в НАУ.
В связи с этим Нефтегазовая ассоциация подготовила и направила ряд писем в Администрацию президента, Кабинета Министров Украины, Министерству экономического развития и торговли Украины и Министерству внутренних дел с просьбой усилить борьбу с теневым рынком нефтепродуктов и принять все возможные меры для решения проблемы наличия нелегальных АЗС.
По данным Консалтинговой группы А-95, в среднем в Украине с 10 литров, которые продаются на АЗС, 3,7 литра – это сжиженный газ, 4,2 литра – дизтопливо, остальные продажи приходятся на бензин.
Напомним, что в период с 18 по 19 июля стоимость автогаза выросла до кризисного уровня прошлого года. При этом Антимонопольный комитет Украины начал расследование в связи с этим.
Читайте также: В сентябре ожидается резкий рост цен на алкоголь
По итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.
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