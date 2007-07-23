Раздел: Экономика
В Украине выросла задолженность по зарплате
С начала года задолженность по выплате заработной платы выросла на 15%. Общий долг по зарплате на 1 июля составил 2,723 млрд грн.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% по сравнению с маем и на 1 июля составила 2,723 млрд грн. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно данным ведомства, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15%. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,566 млрд грн (111% по сравнению с 1 июня 2018 года).
Читайте также: В Украине существенно выросли долги по зарплате
При этом данные приводятся без учета аннексированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% по сравнению с маем и на 1 июля составила 2,723 млрд грн. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно данным ведомства, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15%. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,566 млрд грн (111% по сравнению с 1 июня 2018 года).
Читайте также: В Украине существенно выросли долги по зарплате
При этом данные приводятся без учета аннексированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.
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