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Раздел: Экономика  
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Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС

Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕСЭкспорт украинских товаров в страны ЕС вырос.

Более 10 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли", - отметил он.

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Напомним, экспорт украинских товаров в страны ЕС за пять месяцев 2018 года вырос на 21,3%, составив 8,19 млрд долларов. Доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,1%.
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 Теги: Гройсман, рынок, ЕС

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Сегодня, 19:06 » Автор: Едгар Букмирза
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