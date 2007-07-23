Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС

Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС

Похожие новости по теме

Украина наращивает экспорт в ЕС В общем объеме украинского экспорта в первом квартале доля экспорта в страны Евросоюза составила 38,9%.

Торгпред Украины отчиталась об экспорте товаров за три квартала За девять месяцев текущего года экспорт украинских товаров по сравнению с прошлым годом сократился на 30,8%.