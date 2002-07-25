Раздел: Экономика
Boeing поможет Антонову с авиадеталями для самолетов
Антонов нашел замену российским авиадеталям.
Американский концерн Boeing окажет помощь украинскому авиапроизводителю – госпредприятию Антонов в преодолении кризиса, с которым оно столкнулось в результате оккупации Россией Крыма в 2014 году и начала войны на востоке Украины.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Ранее Антонов и подразделение Boeing – компания Aviall подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.
В рамках этого соглашения Aviall будет поставлять украинскому предприятию комплетующие для самолетов, а также обеспечит их послепродажной поддержкой.
Aviall начнет поставки деталей для Антонова с конца следующего года для обеспечения производства 8 самолетов в год.
Также в дальнейшем Антонов планирует вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.
Читайте также: Опубликован рейтинг стран мира по уровню цен на бензин
Напомним, что Антонов строит самые большие в мире транспортные самолеты. Так, Ан-225 Мрия имеет 6 двигателей с максимальной грузоподъемностью 640 тонн.
Американский концерн Boeing окажет помощь украинскому авиапроизводителю – госпредприятию Антонов в преодолении кризиса, с которым оно столкнулось в результате оккупации Россией Крыма в 2014 году и начала войны на востоке Украины.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Ранее Антонов и подразделение Boeing – компания Aviall подписали договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.
В рамках этого соглашения Aviall будет поставлять украинскому предприятию комплетующие для самолетов, а также обеспечит их послепродажной поддержкой.
Aviall начнет поставки деталей для Антонова с конца следующего года для обеспечения производства 8 самолетов в год.
Также в дальнейшем Антонов планирует вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.
Читайте также: Опубликован рейтинг стран мира по уровню цен на бензин
Напомним, что Антонов строит самые большие в мире транспортные самолеты. Так, Ан-225 Мрия имеет 6 двигателей с максимальной грузоподъемностью 640 тонн.
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