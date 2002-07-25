Раздел: Экономика
Минобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты военным
Минобороны приняло решение о повышении денежного обеспечения военных с 1 октября.
Министерство обороны Украины инициирует повышение денежного обеспечения военных с 1 октября 2018 года и обратилось к правительству с целью увеличения финансирования из госбюджета в сумме 4,5 млрд. грн. Соответствующее письмо за подписью главы Минобороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает пресс-центре ВСУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"В начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около пяти размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране", - отмечается в сообщении.
При этом, подчеркивают в Минобороны, повышение соцстандартов с 1 января 2017 года привело к ухудшению материального положения военнослужащих и спровоцировало отток военнослужащих.
По данным министерства, денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.
В настоящее время "прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу - до 9 тыс. грн., офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн".
Как отмечают в Минобороны, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 года нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд., что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год.
В министерстве подчеркивают, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.
Читайте также: В Украине выросла задолженность по зарплате
"С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сказано в сообщении.
Министерство обороны Украины инициирует повышение денежного обеспечения военных с 1 октября 2018 года и обратилось к правительству с целью увеличения финансирования из госбюджета в сумме 4,5 млрд. грн. Соответствующее письмо за подписью главы Минобороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает пресс-центре ВСУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"В начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около пяти размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране", - отмечается в сообщении.
При этом, подчеркивают в Минобороны, повышение соцстандартов с 1 января 2017 года привело к ухудшению материального положения военнослужащих и спровоцировало отток военнослужащих.
По данным министерства, денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.
В настоящее время "прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу - до 9 тыс. грн., офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн".
Как отмечают в Минобороны, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 года нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд., что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год.
В министерстве подчеркивают, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.
Читайте также: В Украине выросла задолженность по зарплате
"С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сказано в сообщении.
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