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Раздел: Экономика  
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Минобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты военным

Минобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты военнымМинобороны приняло решение о повышении денежного обеспечения военных с 1 октября.

Министерство обороны Украины инициирует повышение денежного обеспечения военных с 1 октября 2018 года и обратилось к правительству с целью увеличения финансирования из госбюджета в сумме 4,5 млрд. грн. Соответствующее письмо за подписью главы Минобороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает пресс-центре ВСУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"В начале 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около пяти размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране", - отмечается в сообщении.

При этом, подчеркивают в Минобороны, повышение соцстандартов с 1 января 2017 года привело к ухудшению материального положения военнослужащих и спровоцировало отток военнослужащих.

По данным министерства, денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.

В настоящее время "прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу - до 9 тыс. грн., офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн".

Как отмечают в Минобороны, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 года нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд., что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год.

В министерстве подчеркивают, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.

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"С января по июнь уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года", - сказано в сообщении.
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 Теги: Минобороны, зарплаты, военные

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Сегодня, 12:56 » Автор: Богдан Процив
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