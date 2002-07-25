Раздел: Экономика
В НБУ рассказали, почему в июле подорожал доллар
Гривна обесценилась прежде всего из-за усиления спроса на иностранную валюту на безналичном рынке, сообщил глава совета Нацбанка.
К обесцениванию гривны в июле привело прежде всего усиление спроса на иностранную валюту на безналичном рынке. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
По его словам, в июле официальный обменный курс гривны относительно доллара США обесценился почти на 50 копеек. Это породило волну публикаций и репортажей на эту тему.
"При этом редко вспоминают о том, что еще в двадцатых числах января текущего года курс гривны достигал почти 29 грн за доллар США и в последующие несколько месяцев курс укрепился более, чем на две с половиной гривны, после чего стабилизировался. Такие размеры колебаний фиксировались и в прошлом году", - сообщил он.
Данилишин отметил, что в июле гривна обесценилась прежде всего из-за усиления спроса на иностранную валюту на безналичном рынке.
"С одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой - дополнительный спрос стимулировала гривна, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ. При этом возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме этого, они используются экспортерами как оборотные средства, что снижает необходимость "заведения" выручки в иностранной валюте в Украину", - отметил глава совета Нацбанка.
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По его словам, обесценивание гривны в июле происходило из-за усиления спроса на иностранную валюту, обусловленное воздействием краткосрочных факторов. Однако с целью предупреждения резких изменений обменного курса гривны Национальный банк готов и выходит на валютный рынок с интервенциями по продаже иностранной валюты, что делал на прошлой неделе.
К обесцениванию гривны в июле привело прежде всего усиление спроса на иностранную валюту на безналичном рынке. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
По его словам, в июле официальный обменный курс гривны относительно доллара США обесценился почти на 50 копеек. Это породило волну публикаций и репортажей на эту тему.
"При этом редко вспоминают о том, что еще в двадцатых числах января текущего года курс гривны достигал почти 29 грн за доллар США и в последующие несколько месяцев курс укрепился более, чем на две с половиной гривны, после чего стабилизировался. Такие размеры колебаний фиксировались и в прошлом году", - сообщил он.
Данилишин отметил, что в июле гривна обесценилась прежде всего из-за усиления спроса на иностранную валюту на безналичном рынке.
"С одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой - дополнительный спрос стимулировала гривна, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ. При этом возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме этого, они используются экспортерами как оборотные средства, что снижает необходимость "заведения" выручки в иностранной валюте в Украину", - отметил глава совета Нацбанка.
Читайте также: У Пенсионного фонда возникли проблемы с выплатами, несмотря на рост доходов
По его словам, обесценивание гривны в июле происходило из-за усиления спроса на иностранную валюту, обусловленное воздействием краткосрочных факторов. Однако с целью предупреждения резких изменений обменного курса гривны Национальный банк готов и выходит на валютный рынок с интервенциями по продаже иностранной валюты, что делал на прошлой неделе.
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