Киев будет покупать газ для ТЭЦ-5 на открытом рынке

Власти столицы получили разрешение покупать коммерческий газ, пока суд не вынесет решение в споре с НАК.



Власти Киева получили разрешение от Кабинета министров на закупки газа на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5. Как передает интернет-издание



"Уже два дня проходят переговоры с правительством относительно ситуации с газоснабжением столичных ТЭЦ. Сегодня утром (31 июля – ред.) было заседание в Кабмине. Было принято решение, которое позволяет сейчас предприятию (Киевтеплоэнерго) или урегулировать вопрос с НАК Нафтогаз, пока есть время, или выйти на рынок и закупить так называемый коммерческий газ, то есть на открытом рынке. Именно для того, чтобы не вызвать прекращение работы ТЭЦ-5. Потому что ТЭЦ-6 сейчас остановлена на профилактику, но ТЭЦ-5 должна работать", - сказал Науменко.



Таким образом, по его словам, город обеспечит работу ТЭЦ до момента, пока суд не примет решение о признании Нафтогазом договора на поставку газа заключенным.



Ранее в КГГА заявили, что из-за отсутствия соглашения с Нафтогазом с 1 августа жители Киева могут снова остаться без горячей воды, возможны перебои с электричеством.



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Накануне суд перенес слушания по данному вопросу на 10 сентября, в связи с чем столица будет сидеть без горячей воды, вероятно, до октября. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Власти Киева получили разрешение от Кабинета министров на закупки газа на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент , об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко."Уже два дня проходят переговоры с правительством относительно ситуации с газоснабжением столичных ТЭЦ. Сегодня утром (31 июля – ред.) было заседание в Кабмине. Было принято решение, которое позволяет сейчас предприятию (Киевтеплоэнерго) или урегулировать вопрос с НАК Нафтогаз, пока есть время, или выйти на рынок и закупить так называемый коммерческий газ, то есть на открытом рынке. Именно для того, чтобы не вызвать прекращение работы ТЭЦ-5. Потому что ТЭЦ-6 сейчас остановлена на профилактику, но ТЭЦ-5 должна работать", - сказал Науменко.Таким образом, по его словам, город обеспечит работу ТЭЦ до момента, пока суд не примет решение о признании Нафтогазом договора на поставку газа заключенным.Ранее в КГГА заявили, что из-за отсутствия соглашения с Нафтогазом с 1 августа жители Киева могут снова остаться без горячей воды, возможны перебои с электричеством.Накануне суд перенес слушания по данному вопросу на 10 сентября, в связи с чем столица будет сидеть без горячей воды, вероятно, до октября.



