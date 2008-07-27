Раздел: Экономика
Курс доллара перевалил за 27 гривен
За июль гривна девальвировала к доллару на 2,2%.
В среду, 1 августа, курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.
Курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 31,77 гривен за евро, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.
Отмечается, что для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав на 63 млн долларов больше, чем купив.
Читайте также: Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимума
Также в НБУ назвали факторы, которые повлияли на падение гривны в минувшем месяце.
В среду, 1 августа, курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.
Курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 31,77 гривен за евро, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.
Отмечается, что для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав на 63 млн долларов больше, чем купив.
Читайте также: Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимума
Также в НБУ назвали факторы, которые повлияли на падение гривны в минувшем месяце.
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