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Раздел: Экономика  
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Курс доллара перевалил за 27 гривен

Курс доллара перевалил за 27 гривенЗа июль гривна девальвировала к доллару на 2,2%.

В среду, 1 августа, курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.

Курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 31,77 гривен за евро, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.

Отмечается, что для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав на 63 млн долларов больше, чем купив.

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Также в НБУ назвали факторы, которые повлияли на падение гривны в минувшем месяце.
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 Теги: курс доллара, гривна

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Сегодня, 14:38 » Автор: Богдан Процив
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