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Раздел: Экономика  
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В Украине изменили правила продажи ипотеки физлиц

В Украине изменили правила продажи ипотеки физлиц Фонд гарантирования будет продавать ипотеку физлиц пулами.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) изменил подход к продаже прав требования по кредитам физических лиц, обеспеченными ипотекой.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Так, Фонд будет объединять непроданные с первого раза на индивидуальных торгах права на требования по ипотечным кредитам физлиц в пулы от 10 активов общей стоимостью от 30 млн грн.

Первые, сформированные по новым принципам пулы, будут торговаться в системе ProZorro.Продажи уже в сентябре этого года.

Пулы будут формироваться по общности одного или нескольких признаков: регион, валюта договора, период проведения торгов, месторасположение предмета ипотеки и пр.

Если аукцион по продаже пула не состоится, из активов сформируют более крупные пулы общей стоимостью от 100 млн грн.

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Кроме того, Фонд ограничил максимальное снижение стоимости пулов ипотек физлиц на голландском аукционе до 50% от их начальной цены.
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 Теги: ипотека

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Сегодня, 16:09 » Автор: Богдан Процив
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