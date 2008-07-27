Раздел: Экономика
В Украине изменили правила продажи ипотеки физлиц
Фонд гарантирования будет продавать ипотеку физлиц пулами.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) изменил подход к продаже прав требования по кредитам физических лиц, обеспеченными ипотекой.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, Фонд будет объединять непроданные с первого раза на индивидуальных торгах права на требования по ипотечным кредитам физлиц в пулы от 10 активов общей стоимостью от 30 млн грн.
Первые, сформированные по новым принципам пулы, будут торговаться в системе ProZorro.Продажи уже в сентябре этого года.
Пулы будут формироваться по общности одного или нескольких признаков: регион, валюта договора, период проведения торгов, месторасположение предмета ипотеки и пр.
Если аукцион по продаже пула не состоится, из активов сформируют более крупные пулы общей стоимостью от 100 млн грн.
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Кроме того, Фонд ограничил максимальное снижение стоимости пулов ипотек физлиц на голландском аукционе до 50% от их начальной цены.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) изменил подход к продаже прав требования по кредитам физических лиц, обеспеченными ипотекой.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, Фонд будет объединять непроданные с первого раза на индивидуальных торгах права на требования по ипотечным кредитам физлиц в пулы от 10 активов общей стоимостью от 30 млн грн.
Первые, сформированные по новым принципам пулы, будут торговаться в системе ProZorro.Продажи уже в сентябре этого года.
Пулы будут формироваться по общности одного или нескольких признаков: регион, валюта договора, период проведения торгов, месторасположение предмета ипотеки и пр.
Если аукцион по продаже пула не состоится, из активов сформируют более крупные пулы общей стоимостью от 100 млн грн.
Читайте также: Курс доллара перевалил за 27 гривен
Кроме того, Фонд ограничил максимальное снижение стоимости пулов ипотек физлиц на голландском аукционе до 50% от их начальной цены.
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