Украина и Израиль расширяют экономическое партнерство

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После того, как состоится подписание договора об ассоциации Украины и Европейского Союза, а также, если этот документ быстро ратифицируется всеми государствами-странами Европы, зона свободной торговли между сторонами, которые подписывали соглашение, может заработать уже летом следующего года. Об этом стало известно из заявления