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Раздел: Экономика  
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Украина и Израиль расширяют экономическое партнерство

Украина и Израиль расширяют экономическое партнерствоПоявится новая зона свободной торговли.

Украина и Израиль завершили процедуру по подготовке соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Осталось только перевести текст соглашения на украинский и иврит - после чего соглашение будет подписано главами государств. Зона свободной торговли предусматривает отмену налогов и пошлин на ввозимые товары, что позволит развивать торговые и экономические отношения между странами.

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Документ состоит из 12 разделов и дополнений, и планируется, что его подпишут в сентябре.
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 Теги: Украина, Израиль, экономическое партнерство

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Сегодня, 21:01 » Автор: Едгар Букмирза
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