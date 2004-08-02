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Раздел: Экономика  
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Руководство Укрзализныци не собирается нести ответственность за покупки в России

Руководство Укрзализныци не собирается нести ответственность за покупки в РоссииВ компании сняли с себя ответственность за закупки в РФ.

Руководство Укрзализныци не может нести ответственности за закупки в России, поскольку этот вопрос выходит за рамки компетенции компании.

Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг, 2 августа, заявил директор по экономике и финансам ПАО Укрзализныця Андрей Рязанцев. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.

Он отметил, что этот вопрос регулируется законодательством.

«Будем говорить откровенно - это не вопрос Укрзализныци. Потому что компания не имеет на сегодняшний день законодательного права участнику, который обратился на международные торги отказать на основе происхождения из той или иной страны», - сказал Рязанцев.

Он также подчеркнул, что вопрос импортозамещения товаров российского происхождения должен решаться на общегосударственном уровне, в частности путем законодательных изменений.

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«В течение всего этого времени, а уже скоро тридцать лет будет (независимости Украины - ред.), почти ничего не было сделано для стимулирования импортозамещения. Укрзализныця не может работать за всю страну в целом. Мы не является регулирующим органом, мы не устанавливаем правил функционирования рынка, ни закупок. Мы функционируем в том правовом поле, в котором оно есть», - подчеркнул Рязанцев.

Финдиректор компании также обратил внимание на рост импорта товаров из России в целом за прошедший год и 6 месяцев этого года.

Напомним, несколькими днями ранее Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков «Почетный железнодорожник» у Российких железных дорог.
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 Теги: Укрзализныця, РФ, покупки

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Сегодня, 22:15 » Автор: Едгар Букмирза
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