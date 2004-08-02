Руководство Укрзализныци не собирается нести ответственность за покупки в России

В компании сняли с себя ответственность за закупки в РФ.



Руководство Укрзализныци не может нести ответственности за закупки в России, поскольку этот вопрос выходит за рамки компетенции компании.



Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг, 2 августа, заявил директор по экономике и финансам ПАО Укрзализныця Андрей Рязанцев. Об этом пишет



Он отметил, что этот вопрос регулируется законодательством.



«Будем говорить откровенно - это не вопрос Укрзализныци. Потому что компания не имеет на сегодняшний день законодательного права участнику, который обратился на международные торги отказать на основе происхождения из той или иной страны», - сказал Рязанцев.



Он также подчеркнул, что вопрос импортозамещения товаров российского происхождения должен решаться на общегосударственном уровне, в частности путем законодательных изменений.



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«В течение всего этого времени, а уже скоро тридцать лет будет (независимости Украины - ред.), почти ничего не было сделано для стимулирования импортозамещения. Укрзализныця не может работать за всю страну в целом. Мы не является регулирующим органом, мы не устанавливаем правил функционирования рынка, ни закупок. Мы функционируем в том правовом поле, в котором оно есть», - подчеркнул Рязанцев.



Финдиректор компании также обратил внимание на рост импорта товаров из России в целом за прошедший год и 6 месяцев этого года.



Напомним, несколькими днями ранее Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков «Почетный железнодорожник» у Российких железных дорог. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Руководство Укрзализныци не может нести ответственности за закупки в России, поскольку этот вопрос выходит за рамки компетенции компании.Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг, 2 августа, заявил директор по экономике и финансам ПАО Укрзализныця Андрей Рязанцев. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo Он отметил, что этот вопрос регулируется законодательством.«Будем говорить откровенно - это не вопрос Укрзализныци. Потому что компания не имеет на сегодняшний день законодательного права участнику, который обратился на международные торги отказать на основе происхождения из той или иной страны», - сказал Рязанцев.Он также подчеркнул, что вопрос импортозамещения товаров российского происхождения должен решаться на общегосударственном уровне, в частности путем законодательных изменений.«В течение всего этого времени, а уже скоро тридцать лет будет (независимости Украины - ред.), почти ничего не было сделано для стимулирования импортозамещения. Укрзализныця не может работать за всю страну в целом. Мы не является регулирующим органом, мы не устанавливаем правил функционирования рынка, ни закупок. Мы функционируем в том правовом поле, в котором оно есть», - подчеркнул Рязанцев.Финдиректор компании также обратил внимание на рост импорта товаров из России в целом за прошедший год и 6 месяцев этого года.Напомним, несколькими днями ранее Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков «Почетный железнодорожник» у Российких железных дорог.



