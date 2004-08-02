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Раздел: Экономика  
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Украина с начала года нарастила выпуск металлопродукции

Украина с начала года нарастила выпуск металлопродукцииВыплавка стали за 7 месяцев выросла на 1% - почти до 12 млн тонн, чугуна - на 7%, до 11,8 млн тонн.

Украинские металлургические предприятия по итогам 7 месяцев (январь-июль) 2018 года нарастили производство общего проката на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 10,6 млн тонн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные объединения Укрметаллургпром, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Кроме того, выплавка стали за 7 месяцев выросла на 1% - почти до 12 млн тонн, чугуна - на 7%, до 11,8 млн тонн.

При этом показатели производства в январе-июле 2018 года в сравнении с январем-июлем прошлого года без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ еще выше: выпуск проката увеличился на 9%, стали - на 5%, чугуна - на 12%.

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Однако, в июле этого года метпредприятия Украины произвели 1,6 млн тонн чугуна (98% относительно июня 2018 года), 1,6 млн тонн стали (93%), 1,4 млн тонн проката (90%).
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 Теги: металлургия

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Сегодня, 10:16 » Автор: Богдан Процив
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