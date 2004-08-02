Раздел: Экономика
Украина с начала года нарастила выпуск металлопродукции
Выплавка стали за 7 месяцев выросла на 1% - почти до 12 млн тонн, чугуна - на 7%, до 11,8 млн тонн.
Украинские металлургические предприятия по итогам 7 месяцев (январь-июль) 2018 года нарастили производство общего проката на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 10,6 млн тонн.
Об этом свидетельствуют оперативные данные объединения Укрметаллургпром, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Кроме того, выплавка стали за 7 месяцев выросла на 1% - почти до 12 млн тонн, чугуна - на 7%, до 11,8 млн тонн.
При этом показатели производства в январе-июле 2018 года в сравнении с январем-июлем прошлого года без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ еще выше: выпуск проката увеличился на 9%, стали - на 5%, чугуна - на 12%.
Читайте также: Руководство Укрзализныци не собирается нести ответственность за покупки в России
Однако, в июле этого года метпредприятия Украины произвели 1,6 млн тонн чугуна (98% относительно июня 2018 года), 1,6 млн тонн стали (93%), 1,4 млн тонн проката (90%).
Украинские металлургические предприятия по итогам 7 месяцев (январь-июль) 2018 года нарастили производство общего проката на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 10,6 млн тонн.
Об этом свидетельствуют оперативные данные объединения Укрметаллургпром, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Кроме того, выплавка стали за 7 месяцев выросла на 1% - почти до 12 млн тонн, чугуна - на 7%, до 11,8 млн тонн.
При этом показатели производства в январе-июле 2018 года в сравнении с январем-июлем прошлого года без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ еще выше: выпуск проката увеличился на 9%, стали - на 5%, чугуна - на 12%.
Читайте также: Руководство Укрзализныци не собирается нести ответственность за покупки в России
Однако, в июле этого года метпредприятия Украины произвели 1,6 млн тонн чугуна (98% относительно июня 2018 года), 1,6 млн тонн стали (93%), 1,4 млн тонн проката (90%).
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