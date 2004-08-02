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Раздел: Экономика  
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Приват24 открыли для клиентов любых банков мира

Приват24 открыли для клиентов любых банков мираНа данный момент сервис работает в режиме бета-тестирования.

Крупнейший банк Украины – Приватбанк запустил сервис Приват24 "для всех". На данный момент сервис работает в режиме бета-тестирования, но уже сейчас им могут воспользоваться клиенты любых банков мира.

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Новый Приват24 построен по принципу привычного супермаркета, а не банка – заходя на сайт, можно выбрать в корзину все необходимые услуги, платежи, товары, а завершить покупки на "кассе", причем оплатив с карты любого банка", - отметил руководитель направления электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич.

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На данный момент без ввода номера телефона и пароля в новом Приват24 также доступны переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона и коммунальные платежи. Другие сервисы банк обещает добавить постепенно в течение года.

Приват24 открыли для клиентов любых банков мира
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 Теги: Приват24

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Сегодня, 12:13 » Автор: Богдан Процив
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