Раздел: Экономика
В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен
Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства.
В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
НБУ отмечает, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.
"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ.
Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.
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"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ.
В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
НБУ отмечает, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.
"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ.
Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.
Читайте также: Стало известно, сколько людей проживает в Киеве
"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ.
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