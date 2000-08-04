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Раздел: Экономика  
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В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост ценТрудовая миграция также препятствует росту темпов производства.

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

НБУ отмечает, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.

"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ.

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

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"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ.
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 Теги: рост цен, миграция

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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