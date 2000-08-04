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Раздел: Экономика  
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В Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютой

В Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютойMicrosoft создала для Starbucks платформу для обмена криптовалют на доллары.

В кофейнях Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютой, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Отмечается, что для хранения криптовалют и обмена их на товары, Microsoft совместно с несколькими другими компаниями создали для Starbucks платформу Bakkt. По данным телеканала, Bakkt будет реализована на базе технологий Microsoft.

Cервис будет автоматически обменивать криптовалюты на доллары США, пояснили разработчики.

Ранее сообщалось, что Starbucks и Alibaba договорились о сотрудничестве в сфере предоставления услуг по доставке кофе.

Согласно данным торговой площадки СoinmarketСap, по состоянию на 10:06 сегодня, стоимость Bitcoin выросла на 1,5%, поднявшись до $7,1 тыс. за единицу. Капитализация биткоина составляет $122,18 млрд.

Стоимость других криптовалют также продолжается расти, за исключением XRP (Ripple): Ethereum подорожал на 1,2% до $411,36 за криптовалюту. XRP (Ripple) подешевел на 0,07% - до $0,43, а Bitcoin Cash поднялся в цене на 2,02%, до $708,4.

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На прошлой неделе биткоин торговался на уровне $7,62 тыс.
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 Теги: Starbucks, криптовалюта

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Сегодня, 11:23 » Автор: Богдан Процив
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