Раздел: Экономика
В Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютой
Microsoft создала для Starbucks платформу для обмена криптовалют на доллары.
В кофейнях Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютой, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отмечается, что для хранения криптовалют и обмена их на товары, Microsoft совместно с несколькими другими компаниями создали для Starbucks платформу Bakkt. По данным телеканала, Bakkt будет реализована на базе технологий Microsoft.
Cервис будет автоматически обменивать криптовалюты на доллары США, пояснили разработчики.
Ранее сообщалось, что Starbucks и Alibaba договорились о сотрудничестве в сфере предоставления услуг по доставке кофе.
Согласно данным торговой площадки СoinmarketСap, по состоянию на 10:06 сегодня, стоимость Bitcoin выросла на 1,5%, поднявшись до $7,1 тыс. за единицу. Капитализация биткоина составляет $122,18 млрд.
Стоимость других криптовалют также продолжается расти, за исключением XRP (Ripple): Ethereum подорожал на 1,2% до $411,36 за криптовалюту. XRP (Ripple) подешевел на 0,07% - до $0,43, а Bitcoin Cash поднялся в цене на 2,02%, до $708,4.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина теряет от коррупции на таможне
На прошлой неделе биткоин торговался на уровне $7,62 тыс.
В кофейнях Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютой, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отмечается, что для хранения криптовалют и обмена их на товары, Microsoft совместно с несколькими другими компаниями создали для Starbucks платформу Bakkt. По данным телеканала, Bakkt будет реализована на базе технологий Microsoft.
Cервис будет автоматически обменивать криптовалюты на доллары США, пояснили разработчики.
Ранее сообщалось, что Starbucks и Alibaba договорились о сотрудничестве в сфере предоставления услуг по доставке кофе.
Согласно данным торговой площадки СoinmarketСap, по состоянию на 10:06 сегодня, стоимость Bitcoin выросла на 1,5%, поднявшись до $7,1 тыс. за единицу. Капитализация биткоина составляет $122,18 млрд.
Стоимость других криптовалют также продолжается расти, за исключением XRP (Ripple): Ethereum подорожал на 1,2% до $411,36 за криптовалюту. XRP (Ripple) подешевел на 0,07% - до $0,43, а Bitcoin Cash поднялся в цене на 2,02%, до $708,4.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина теряет от коррупции на таможне
На прошлой неделе биткоин торговался на уровне $7,62 тыс.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
45
0
Также советуем посмотреть
- Кто убил Орхана Джемаля
- Безработный потратил 1,4 млрд евро на домик из купюр
- В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму
- Про що каже паніка в РПЦ
- Полиция сообщила подробности убийства военного в Лисичанске
- Россиянам предложили забавную кандидатуру в помощницы Сигалу
- Історія Голокосту: «Змарнований шанс»
- В соцсетях шутят над надписью, адресованной "фанатам" Путина в Бердянске
- За сутки в зоне ООС ранены двое военных
- Путин посетил аннексированный Севастополь
- В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
- В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина
- В России торжественно открыли фонарь
- В Украине установят статую мастера Йода
- "Я выносливый - мусор выношу": смешные приколы из реальной жизни
- Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
- Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
- Курьез дня: австралийка раздавила арбуз бедрами
- Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Шоб вы были мне здоровы": смешные анекдоты от настоящих одесситов
- Украинские военные понесли потери на Донбассе
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
Оставьте свой комментарий