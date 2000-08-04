Раздел: Экономика
В Украину в этом году должны зайти новые авиакомпании
Wizz Air запустит четыре новых маршрута.
На украинский рынок в этом году или, в крайнем случае, в 2019 году должны зайти две новые авиационные компании.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"В этом году должны быть еще минимум две авиакомпании в Украине. Я надеюсь, что они в этом году начнут полеты. Если нет, то в следующем году - точно. Но, безусловно, те компании, которые с осени зайдут, существенно расширят свою географию полетов в Украине в следующем году", - отметил министр.
Читайте также: В Украину могут зайти еще два европейских лоукостера
Напомним, Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов "Львов" и "Харьков" в города Европы в октябре 2018 года.
На украинский рынок в этом году или, в крайнем случае, в 2019 году должны зайти две новые авиационные компании.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"В этом году должны быть еще минимум две авиакомпании в Украине. Я надеюсь, что они в этом году начнут полеты. Если нет, то в следующем году - точно. Но, безусловно, те компании, которые с осени зайдут, существенно расширят свою географию полетов в Украине в следующем году", - отметил министр.
Читайте также: В Украину могут зайти еще два европейских лоукостера
Напомним, Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов "Львов" и "Харьков" в города Европы в октябре 2018 года.
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