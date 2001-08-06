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Раздел: Экономика  
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Все больше украинцев уезжают на заработки за рубеж

Все больше украинцев уезжают на заработки за рубежНацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане переведут в Украину 11,6 миллиардов долларов.

Масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики. Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%.

Данилишин отметил, что новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица.

Он напомнил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в I квартале этого года составил 9,7%, а среди населения трудоспособного возраста - 10%. И хотя эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, все же они свидетельствуют о том, что ситуация на отечественном рынке труда остается напряженной. Таким образом, нынешняя волна трудовой миграции украинцев, по сути, является неким предохранительным клапаном в условиях низких возможностей трудоустройства на достойные рабочие места на родине.

"Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи", - подчеркнул Данилишин.

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Отметим,на данный момент за рубежом работают около 3,2 млн украинцев.
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 Теги: трудовая миграция

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Сегодня, 14:48 » Автор: Богдан Процив
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