Все больше украинцев уезжают на заработки за рубеж

Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане переведут в Украину 11,6 миллиардов долларов.



Масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики. Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, передает интернет-издание



Он напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%.



Данилишин отметил, что новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица.



Он напомнил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в I квартале этого года составил 9,7%, а среди населения трудоспособного возраста - 10%. И хотя эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, все же они свидетельствуют о том, что ситуация на отечественном рынке труда остается напряженной. Таким образом, нынешняя волна трудовой миграции украинцев, по сути, является неким предохранительным клапаном в условиях низких возможностей трудоустройства на достойные рабочие места на родине.



"Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи", - подчеркнул Данилишин.



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Отметим,на данный момент за рубежом работают около 3,2 млн украинцев. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики. Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Он напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%.Данилишин отметил, что новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица.Он напомнил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в I квартале этого года составил 9,7%, а среди населения трудоспособного возраста - 10%. И хотя эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, все же они свидетельствуют о том, что ситуация на отечественном рынке труда остается напряженной. Таким образом, нынешняя волна трудовой миграции украинцев, по сути, является неким предохранительным клапаном в условиях низких возможностей трудоустройства на достойные рабочие места на родине."Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи", - подчеркнул Данилишин.Отметим,на данный момент за рубежом работают около 3,2 млн украинцев.



