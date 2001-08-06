Раздел: Экономика
Украинцы все больше переводят денег домой
За пять месяцев работающие за рубежом украинцы перевели домой 4,5 миллиарда долларов - на 30% больше, чем годом ранее.
За пять месяцев 2018 года объем частных денежных переводов в Украину выросли на 30% и достигли 4,5 млрд долларов. Об этом во вторник, 7 августа, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
“Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине - до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долларов)”, - сообщил Данилишин.
Читайте также: Резервы НБУ снижаются к критическому уровню
Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане переведут в Украину 11,6 млрд долларов.
За пять месяцев 2018 года объем частных денежных переводов в Украину выросли на 30% и достигли 4,5 млрд долларов. Об этом во вторник, 7 августа, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
“Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине - до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долларов)”, - сообщил Данилишин.
Читайте также: Резервы НБУ снижаются к критическому уровню
Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане переведут в Украину 11,6 млрд долларов.
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