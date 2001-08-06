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Украинцы все больше переводят денег домой

Украинцы все больше переводят денег домой

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Украинцы перевели из Польши в Украину $790 млн Украинцы, которые временно работают в Польше, в первом полугодии перевели домой 2,9 млрд злотых.

Объем денежных переводов в Украину сократился За прошлый год в Украину из России перевели 516,18 млн долларов, из США - 370,31 млн долларов.

Сокращаются денежные переводы из Украины В 2015 году объем денежных переводов из Украины существенно сократился.

Объем денежных переводов в Украину сократился В первом квартале 2015 года он стал меньше на 33,2%, чем за аналогичный период 2014 года.