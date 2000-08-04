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Раздел: Экономика  
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За неделю цены на бензин выросли на 50 копеек

За неделю цены на бензин выросли на 50 копеекЕсли доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина увеличивается на 85 копеек.

Из-за роста курса валют в Украине дорожают нефтепродукты. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба Консалтинговой группы А-95, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях" - говорится в сообщении.

По их расчетам, если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр.

"Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая", - сказал директор А-95 Сергей Куюн.

Отмечается, что в случае стабилизации курса гривны цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.

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Отметим, на сегодня официальный курс гривны составляет 27,13 за доллар, а в обменниках вырос до 27,45. За июль гривна девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.
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 Теги: бензин, цены

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Сегодня, 18:03 » Автор: Богдан Процив
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