Раздел: Экономика
За неделю цены на бензин выросли на 50 копеек
Если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина увеличивается на 85 копеек.
Из-за роста курса валют в Украине дорожают нефтепродукты. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба Консалтинговой группы А-95, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях" - говорится в сообщении.
По их расчетам, если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр.
"Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая", - сказал директор А-95 Сергей Куюн.
Отмечается, что в случае стабилизации курса гривны цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.
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Отметим, на сегодня официальный курс гривны составляет 27,13 за доллар, а в обменниках вырос до 27,45. За июль гривна девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.
Из-за роста курса валют в Украине дорожают нефтепродукты. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба Консалтинговой группы А-95, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях" - говорится в сообщении.
По их расчетам, если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр.
"Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая", - сказал директор А-95 Сергей Куюн.
Отмечается, что в случае стабилизации курса гривны цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.
Читайте также: Украинцы все больше переводят денег домой
Отметим, на сегодня официальный курс гривны составляет 27,13 за доллар, а в обменниках вырос до 27,45. За июль гривна девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.
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