Раздел: Экономика
В Украине существенно подорожает болгарский перец
Цена может вырасти до 80 грн.
В Украине болгарский перец подорожает до 80 гривен за килограмм.
Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.
«Украинские овощи пока будут снижаться в цене, но не так, как прогнозировалось из-за роста курса доллара. Кроме того, к концу месяца вырастут в цене и отечественные овощи, которые будут уже «отходить». Например, перец и грунтовые огурцы и помидоры. После роста курса доллара, стоит ожидать подорожания импортных огурцов, томатов и перца. Если сейчас перец стоит 45-50 гривен за килограмм, то потом его цена за килограмм составит 80 гривен. Если сейчас огурцы продаются по 8-10 гривен за килограмм, а помидоры по 15 гривен, то осенью, стоимость килограмма огурцов и помидор нужно будет умножить на 2 – 2,5»,- сказал А. Дорошенко.
Читайте также: В Украине существенно подорожает "борщевой набор"
Он уточнил, что первый ценовой всплеск мы увидим после 10 сентября. В общей сложности все продукты подорожают на 3%.
Напомним, в этом году курс доллара начал расти почти на месяц раньше, чем в предыдущие несколько лет. По состоянию на 6 августа доллар в обменниках стоит 27,39 грн/доллар, что на 42 копейки или на 1,6% больше, чем в прошлый понедельник. А евро за неделю подорожал на 23 копейки или на 0,7% до 31,86 грн/евро.
В Украине болгарский перец подорожает до 80 гривен за килограмм.
Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.
«Украинские овощи пока будут снижаться в цене, но не так, как прогнозировалось из-за роста курса доллара. Кроме того, к концу месяца вырастут в цене и отечественные овощи, которые будут уже «отходить». Например, перец и грунтовые огурцы и помидоры. После роста курса доллара, стоит ожидать подорожания импортных огурцов, томатов и перца. Если сейчас перец стоит 45-50 гривен за килограмм, то потом его цена за килограмм составит 80 гривен. Если сейчас огурцы продаются по 8-10 гривен за килограмм, а помидоры по 15 гривен, то осенью, стоимость килограмма огурцов и помидор нужно будет умножить на 2 – 2,5»,- сказал А. Дорошенко.
Читайте также: В Украине существенно подорожает "борщевой набор"
Он уточнил, что первый ценовой всплеск мы увидим после 10 сентября. В общей сложности все продукты подорожают на 3%.
Напомним, в этом году курс доллара начал расти почти на месяц раньше, чем в предыдущие несколько лет. По состоянию на 6 августа доллар в обменниках стоит 27,39 грн/доллар, что на 42 копейки или на 1,6% больше, чем в прошлый понедельник. А евро за неделю подорожал на 23 копейки или на 0,7% до 31,86 грн/евро.
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