В Украине впервые за долгое время начали дешеветь продукты

Снижение пока только мизерное.



Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%, сообщают в Государственной службе статистики.



Об этом пишет



Согласно данным, в июле по сравнению с июнем цены на продовольствие снизились на 1,9%. Больше всего подешевели сезонные продукты — овощи, фрукты и яйца (12,4-7,6%). Снизились также цены на молочные продукты, сало и свинину.



Цены на хлеб, макароны и некоторые крупы сезонно выросли на 0,7-1,9%.



По сравнению с июлем 2017 года цены выросли на 8,9%.



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В целом, базовая инфляция с начала года составила 3,4%. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%, сообщают в Государственной службе статистики.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua Согласно данным, в июле по сравнению с июнем цены на продовольствие снизились на 1,9%. Больше всего подешевели сезонные продукты — овощи, фрукты и яйца (12,4-7,6%). Снизились также цены на молочные продукты, сало и свинину.Цены на хлеб, макароны и некоторые крупы сезонно выросли на 0,7-1,9%.По сравнению с июлем 2017 года цены выросли на 8,9%.В целом, базовая инфляция с начала года составила 3,4%.



