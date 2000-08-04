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Раздел: Экономика  
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В Украине впервые за долгое время начали дешеветь продукты

В Украине впервые за долгое время начали дешеветь продуктыСнижение пока только мизерное.

Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%, сообщают в Государственной службе статистики.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.

Согласно данным, в июле по сравнению с июнем цены на продовольствие снизились на 1,9%. Больше всего подешевели сезонные продукты — овощи, фрукты и яйца (12,4-7,6%). Снизились также цены на молочные продукты, сало и свинину.

Цены на хлеб, макароны и некоторые крупы сезонно выросли на 0,7-1,9%.

По сравнению с июлем 2017 года цены выросли на 8,9%.

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В целом, базовая инфляция с начала года составила 3,4%.
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 Теги: продукты, цены, снижение

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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