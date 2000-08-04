Раздел: Экономика
В Украине впервые за долгое время начали дешеветь продукты
Снижение пока только мизерное.
Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%, сообщают в Государственной службе статистики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Согласно данным, в июле по сравнению с июнем цены на продовольствие снизились на 1,9%. Больше всего подешевели сезонные продукты — овощи, фрукты и яйца (12,4-7,6%). Снизились также цены на молочные продукты, сало и свинину.
Цены на хлеб, макароны и некоторые крупы сезонно выросли на 0,7-1,9%.
По сравнению с июлем 2017 года цены выросли на 8,9%.
Читайте также: Бритни Спирс впервые за долгое время блистает на обложке глянца
В целом, базовая инфляция с начала года составила 3,4%.
Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, тогда как с начала года их рост составил 3,6%, сообщают в Государственной службе статистики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Согласно данным, в июле по сравнению с июнем цены на продовольствие снизились на 1,9%. Больше всего подешевели сезонные продукты — овощи, фрукты и яйца (12,4-7,6%). Снизились также цены на молочные продукты, сало и свинину.
Цены на хлеб, макароны и некоторые крупы сезонно выросли на 0,7-1,9%.
По сравнению с июлем 2017 года цены выросли на 8,9%.
Читайте также: Бритни Спирс впервые за долгое время блистает на обложке глянца
В целом, базовая инфляция с начала года составила 3,4%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
143
0
Также советуем посмотреть
- Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
- Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
- Строительные фейлы от горе-ремонтников
- Маккейн поприветствовал новые санкции против России
- Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
- Уморительные ситуации, которые могли произойти лишь на работе
- Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
- Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
- У Сенцова произошел третий кризис голодовки, - адвокат
- Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
- Первые «ихтамнеты» и распятые мальчики
- В России санкциям посвятили смартфон с золотым вентилем
- 10 уроків грузино-російської війни
- Конфуз футболиста на поле закончился «пенной вечеринкой»
- В тылу ВСУ неизвестные обстреляли машину командира Правого сектора
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
- Сеть насмешило фото, сделанное в ялтинском туалете
Оставьте свой комментарий