Раздел: Экономика
В Украине зафиксировали дефляцию
Рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%.
Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, однако с начала года их рост составил 3,6%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Такие данные предоставила Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, в годовом измерении инфляция замедлилась на 1% - до 8,9% с 9,9%.
Базовая инфляция в июле снизилась на 0,1% по сравнению с июнем.
С начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%.
Отмечается, что на потребрынке в июле по сравнению с прошлым месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%. Больше всего подешевели овощи, фрукты и яйца - на 12,4-7,6%. В то же время сахар, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба подорожали на 1,9-0,7%.
Читайте также: В Украине снова зафиксировали дефляцию
Цены на алкогольные напитки повысились на 0,8%, на табачные изделия - на 2,6%.
Рост коммунальных тарифов составил 0,5%. Цены на транспорт выросли на 0,7%.
Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, однако с начала года их рост составил 3,6%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Такие данные предоставила Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, в годовом измерении инфляция замедлилась на 1% - до 8,9% с 9,9%.
Базовая инфляция в июле снизилась на 0,1% по сравнению с июнем.
С начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%.
Отмечается, что на потребрынке в июле по сравнению с прошлым месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%. Больше всего подешевели овощи, фрукты и яйца - на 12,4-7,6%. В то же время сахар, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба подорожали на 1,9-0,7%.
Читайте также: В Украине снова зафиксировали дефляцию
Цены на алкогольные напитки повысились на 0,8%, на табачные изделия - на 2,6%.
Рост коммунальных тарифов составил 0,5%. Цены на транспорт выросли на 0,7%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
68
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
- Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
- Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
- Строительные фейлы от горе-ремонтников
- Маккейн поприветствовал новые санкции против России
- Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
- Уморительные ситуации, которые могли произойти лишь на работе
- Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
- Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
- У Сенцова произошел третий кризис голодовки, - адвокат
- Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
- Первые «ихтамнеты» и распятые мальчики
- В России санкциям посвятили смартфон с золотым вентилем
- 10 уроків грузино-російської війни
- Конфуз футболиста на поле закончился «пенной вечеринкой»
- В тылу ВСУ неизвестные обстреляли машину командира Правого сектора
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
Оставьте свой комментарий