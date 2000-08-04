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Раздел: Экономика  
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В Украине зафиксировали дефляцию

В Украине зафиксировали дефляциюРост базового индекса потребительских цен составил 3,4%.

Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,7%, однако с начала года их рост составил 3,6%.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Такие данные предоставила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в годовом измерении инфляция замедлилась на 1% - до 8,9% с 9,9%.

Базовая инфляция в июле снизилась на 0,1% по сравнению с июнем.

С начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%.

Отмечается, что на потребрынке в июле по сравнению с прошлым месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%. Больше всего подешевели овощи, фрукты и яйца - на 12,4-7,6%. В то же время сахар, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба подорожали на 1,9-0,7%.

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Цены на алкогольные напитки повысились на 0,8%, на табачные изделия - на 2,6%.

Рост коммунальных тарифов составил 0,5%. Цены на транспорт выросли на 0,7%.
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 Теги: Украина, дефляция

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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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