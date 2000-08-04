Раздел: Экономика
Украинцам рассказали о грядущем повышении цен
Стало известно, на сколько подорожает хлеб и мука
Цена на хлеб в Украине вырастет уже через несколько недель. Подорожание ожидается осенью в среднем на 25-30%. Об этом сообщил директор компании "Агро-Центр" Дмитрий Соломчук, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Причиной повышения цен является плохой урожай, что стало общемировой проблемой в этом году.
"Проблема плохого урожая – общемировая. Погодные условия в Украине были сложные, экспортные цены поднялись", - отметил он.
"Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны пострадала от обильного дождя. Плюс ко всему у нас за последнюю неделю подорожал газ на тысячу гривен. Сейчас для предпринимателей он стоит 11 тысяч гривен", – рассказал эксперт.
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По его мнению, уже к концу лета подорожает и мука. Отмечается, что за последние две недели цена на муку выросла с 6,2 грн до 7,5 грн. "В ближайшее время может еще подорожать, некоторые производители называют цифру 9,9 гривны за килограмм", – добавил Соломчук.
Цена на хлеб в Украине вырастет уже через несколько недель. Подорожание ожидается осенью в среднем на 25-30%. Об этом сообщил директор компании "Агро-Центр" Дмитрий Соломчук, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Причиной повышения цен является плохой урожай, что стало общемировой проблемой в этом году.
"Проблема плохого урожая – общемировая. Погодные условия в Украине были сложные, экспортные цены поднялись", - отметил он.
"Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны пострадала от обильного дождя. Плюс ко всему у нас за последнюю неделю подорожал газ на тысячу гривен. Сейчас для предпринимателей он стоит 11 тысяч гривен", – рассказал эксперт.
Читайте также: Харьковчане рассказали, что думают о грядущем повышении цен на проезд. Видео
По его мнению, уже к концу лета подорожает и мука. Отмечается, что за последние две недели цена на муку выросла с 6,2 грн до 7,5 грн. "В ближайшее время может еще подорожать, некоторые производители называют цифру 9,9 гривны за килограмм", – добавил Соломчук.
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