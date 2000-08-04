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Раздел: Экономика  
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Украинцам рассказали о грядущем повышении цен

Украинцам рассказали о грядущем повышении ценСтало известно, на сколько подорожает хлеб и мука

Цена на хлеб в Украине вырастет уже через несколько недель. Подорожание ожидается осенью в среднем на 25-30%. Об этом сообщил директор компании "Агро-Центр" Дмитрий Соломчук, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Причиной повышения цен является плохой урожай, что стало общемировой проблемой в этом году.

"Проблема плохого урожая – общемировая. Погодные условия в Украине были сложные, экспортные цены поднялись", - отметил он.

"Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны пострадала от обильного дождя. Плюс ко всему у нас за последнюю неделю подорожал газ на тысячу гривен. Сейчас для предпринимателей он стоит 11 тысяч гривен", – рассказал эксперт.

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По его мнению, уже к концу лета подорожает и мука. Отмечается, что за последние две недели цена на муку выросла с 6,2 грн до 7,5 грн. "В ближайшее время может еще подорожать, некоторые производители называют цифру 9,9 гривны за килограмм", – добавил Соломчук.
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 Теги: цены, хлеб

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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