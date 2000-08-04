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Раздел: Экономика  
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Стало известно, на сколько столичным транспортникам поднимут зарплаты

Стало известно, на сколько столичным транспортникам поднимут зарплатыИменно низкими зарплатами работников транспортной сферы власти столицы объясняли резкий скачок тарифов.

Киевпастранс и Киевский метрополитен собираются поднять зарплату сотрудникам на 5-20%, в то время как проезд в столице подорожал почти в два раза. Об этом в пятницу, 10 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как стало известно из ответа Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, столичные коммунальные перевозчики планируют незначительное повышение зарплат своим сотрудникам в 2018 году.

Так, в Киевпастрансе в течение второго полугодия 2018 года планируется повышение зарплаты сотрудникам на 21% в три этапа. С 1 июля этого года – на 10% (водителям - на 15%), с 1 октября – на 15% и с 1 декабря – на 5% (включая руководство предприятия). В общем, среднюю зарплату по предприятию планируется повысить на 21%.

В письме отмечается, что сейчас средний уровень зарплаты на предприятии составляет 9214 гривен, а у руководства – 9390 грн.

Средняя зарплата в Киевском метрополитене в первом полугодии составила 12838 гривен, при этом у руководящего состава – 17599 гривен. Повышение зарплаты предполагается в рамках финплана предприятия на этот год: с 1 июля – на 5%, а с 1 декабря – еще на 5%.

"Вопрос относительно дополнительного повышения зарплаты работникам предприятия от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров будет обработан специалистами предприятия с учетом фактических показателей доходов от перевозки пассажиров метрополитеном", - отметили в письме Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

То есть, ощутимого и обещанного повышения зарплаты сотрудникам после повышения стоимости проезда может и не быть. Хотя именно низкими зарплатами работников транспортной сферы власти объясняли резкий скачок тарифов.

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Напомним, проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал 14 июля. Стоимость проезда выросла вдвое - до 8 гривен.
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 Теги: Киев, транспорт

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Сегодня, 19:14 » Автор: Татьяна Ларина
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